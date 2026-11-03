Gök gürültüsünden gelen şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na isabet etti

İstanbul Finans Merkezi'nde yıldırım isabeti

2 Kasım Pazartesi akşamı İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağış sırasında, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binanın tepe noktasına yıldırım düştü. Olay sırasında gökyüzünü aydınlatan parlak ışık ve yoğun bulut tabakası kayda yansıdı.

fırtına ve kentteki etkileri:

Akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağış, birçok noktada su birikintilerine yol açtı ve gökyüzünde art arda şimşekler çaktı. Yağış sırasında görüşün zaman zaman azaldığı, bulutlu ve gök gürültülü bir hava hakim olduğu gözlendi.

yıldırımın isabet ettiği anlar:

Kayıtlarda, binanın tepe noktasına isabet eden yıldırımın oluşturduğu parlak ışık ve çevresindeki bulut yoğunluğu dikkat çekiyor. O anlar kameraya yansıdı ve binanın üst kısmına düşen şimşeğin kısa süreli parlaklığı görsel olarak belgelendi.

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA, ATAŞEHİR'DEKİ İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE BULUNAN VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA AİT OLDUĞU BELİRTİLEN BİNANIN TEPE NOKTASINA YILDIRIM DÜŞTÜ.