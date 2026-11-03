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Kışa hazırlık çağrısı: Adıyaman ustalarından araç sahiplerine uyarı

Adıyaman'daki tamir ustaları, antifriz, yağ ve triger kontrolleri başta olmak üzere kış bakımlarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışa hazırlık çağrısı: Adıyaman ustalarından araç sahiplerine uyarı

kış bakımı uyarısı:

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil tamirciliği yapan ustalar, yaklaşan kış mevsimi öncesinde araç sahiplerini düzenli bakım yaptırmaları konusunda uyardı. Ustalar, zamanında yapılmayan bakımların yolda kalma, ağır hasar ve kazalara yol açabileceğini belirtti.

Yunus Özel: Artık kış zamanı geldi bakımlarımızı yapalım. Arabada antifriz olmadığı zaman kışın don tutuyor ve blok patlatıp büyük bir hasara yol açıyor. Onun için bakımlarımızı yaptıralım, havalar soğumadan, kış tam gelmeden, soğuklar eksiye düşmeden, bakımları yapalım. Zaten halkımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizler de elimizden geldiği kadar temiz yapmaya çalışıyoruz. Yani bakım olmazsa yolda kalabiliriz. Kazalara neden olabilir, hasarlara yol açabilir. Kışlık bakımların genelinde triger değişimi olur, antifriz değişimi olur, yağ değişimi olur, yağ bakımı, teker bakımı yani genel bakım olur.

hangi parçalar öncelikli kontrol edilmeli:

Ustalar özellikle antifriz, triger ve yağ değişimlerinin önemine vurgu yapıyor. Antifriz seviyesinin ve donma noktası değerinin kontrolü, triger kayışının durumu ve yağ seviyesi ile filtresinin gözden geçirilmesi; motorun sağlıklı çalışması açısından öncelikli adımlar arasında sayılıyor.

ustaların önerileri ve çağrısı:

Ustalar, soğuklar tam etkisini göstermeden araç sahiplerinin servislere başvurmalarını öneriyor. Periyodik bakımların ayrıca lastik ve fren kontrollerini de kapsadığı, eksik bakımların hem konforu hem de güvenliği olumsuz etkilediği ifade edildi. Araç sahiplerine erken bakım yaptırarak olası maliyetli onarımların ve trafikte risklerin azaltılması çağrısı yapıldı.

Adıyaman’da araç tamir ustalarından kışlık bakım uyarısı

Adıyaman’da araç tamir ustalarından kışlık bakım uyarısı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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