hazırlıklar başladı:

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa FK, kritik müsabakanın hazırlıklarına resmen başladı. Teknik direktör Nestor El Maestro idaresinde gerçekleştirilen antrenman, takımın maç temposuna odaklandığını gösterdi.

antrenmanın içeriği:

İdman, ısınma hareketleriyle başladı; oyuncular daha sonra dayanıklılık çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Seansın son bölümünde ekip, dar alan oyunlarıyla pas, baskı ve hız dönüşümlerini test etti. Çalışma programı, maç eksiği olan rakibin dinamizmine yanıt verebilecek bir yapı amaçladı.

puan tablosundaki durum:

Ligde 15. haftanın ardından Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle topladığı 18 puanla 11. sırada bulunurken, Manisa FK ise 15 maçta elde ettiği 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu tablo, deplasmandaki karşılaşmanın iki takım için de puan ya da puanlar açısından belirleyici olabileceğini gösteriyor.

Kulüp, hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek ve teknik ekip, rotasyon ile taktiksel uyum üzerinde son ayarlamaları yapmayı planlıyor. Teknik ekip ve oyuncular, ligdeki konumlarını güçlendirmek için sahaya konsantre şekilde çıkacak.

TRENDYOL 1. LİG'İN 16. HAFTASINDA 27 KASIM CUMA GÜNÜ DEPLASMANDA ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN MANİSA FK, KRİTİK MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI