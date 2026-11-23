BUZ 41 Team Elite Junior Uludağ Kupası'nda birinci oldu

Kocaeli'yi temsil eden BUZ 41 Gençlik ve Spor Kulübü'nün Team Elite Junior takımı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Uludağ Kupası'nda Junior kategorisinde şampiyonluğu elde etti. Organizasyon 20-22 Kasım tarihlerinde Bursa Kestel Olimpik Buz Sporları Tesisi'nde gerçekleştirildi.

yarışma düzeni ve sonuçlar:

Uludağ Kupası üç gün süren müsabakalarla tamamlandı. Etkinliğe Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan toplam 11 kulüp, 16 takım ve 200 sporcu katıldı. Team Elite Junior ekibi, Cumartesi günü kısa program, Pazar günü ise uzun program performanslarıyla pistte yer aldı ve iki programdan aldığı puanların toplamında 86,46 puana ulaşarak kategoride zirveye çıktı.

takım ve teknik ekip:

Takımın başarısında antrenörler Betül Çelik Bekçi, Ece Ongül ve Simge Ceylan Yazıcı'nın katkıları vurgulandı. Kulüp yetkilileri, alınan birinciliğin genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Uludağ Kupası'ndaki performans, BUZ 41'in senkronize buz pateni altyapısındaki çalışmaların ve antrenör kadrosunun etkin rolünü ortaya koydu. Turnuva, farklı yaş ve kategorilerde düzenlenen yarışmalarla üç gün boyunca izlendi ve ödül töreniyle sona erdi.

KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDEN BUZ 41 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ, TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN SENKRONİZE BUZ PATENİ ULUDAĞ KUPASI’NDA JUNİOR KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLDU. TEAM ELİTE JUNİOR TAKIMI, İKİ PROGRAMDAN ELDE ETTİĞİ TOPLAM 86,46 PUANLA BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI.