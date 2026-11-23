Gaziemirspor İzmir derbilerinde üstünlük kurdu:

Gaziemirspor, bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda oynadığı İzmir derbilerinde dikkat çekici sonuçlar aldı. Yeşil-beyazlı ekip, Karşıyaka, Altay ve Bucaspor 1928 karşısında elde ettiği galibiyetlerle bölge rekabetinde öne çıktı ve bu maçlarda puan kaybı yaşamadı.

Lig performansı ve sıralama:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk 13 haftasında Gaziemirspor 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Son haftalardaki galibiyetler takımın düşme hattından uzaklaşmasını sağladı ve ekip puan tablosunda 10. sıraya kadar yükseldi. İzmir derbilerindeki özel performans sezon içinde moral ve özgüven sağlayan en önemli faktörlerden biri oldu.

Yeşil-beyazlılar, 4. haftada Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir başlangıç yaptı. 6. haftada yine deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 ile geçen ekip, 13. haftada kendi sahasında Altay'ı aynı skorla 2-1 yenerek ligdeki üç İzmir derbisinden de galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Kupası'ndaki derbi zaferi:

Gaziemirspor'un İzmir derbilerindeki başarısı kupaya da taşındı. Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Kupadaki farklı galibiyet, takımın bölgesel rekabetteki iddiasını pekiştirdi.

Bu sonuçlar, Gaziemirspor için sezonun geri kalanında moral ve motivasyon kaynağı olurken, teknik ekip ve oyuncular derbi maçlarında sergiledikleri disiplin ve mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyor. Kulübün derbi başarısı, taraftar desteğini canlı tutarken ligdeki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu.

GAZİEMİRSPOR, İZMİR DERBİLERİNİ KAYBETMİYOR