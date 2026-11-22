Manisa'da son dakikalar güldü: Benrahou ve Vargas fileleri sarstı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, evinde oynadığı karşılaşmada Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller, 82. dakikada Yassine Benrahou ve 90+4. dakikada Vargas'tan geldi.

maçtan dakikalar:

11. dakikada ceza sahası dışından Julien Anziani'nin sert şutu kale direğinin solundan az farkla auta çıktı. 30. dakikada ani gelişen Pendikspor atağında Hakan, ceza sahası yayı içinden gelişine vurdu; meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

82. dakikada Kadir'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Anziani, kale önüne bıraktığı pası Yassine Benrahou ağlara göndererek takımı öne geçirdi. Son bölümde baskısını artıran Manisa, 90+4. dakikada Anziani'nin pasına hareketlenen Vargas ile farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi.

kadrolar ve sarı kartlar:

Manisa Futbol Kulübü sahaya Vedat Karakuş, Osman Kaynak (Vargas dk. 59), Christophe Herelle, Atakan Çankaya, Yusuf Talum (Ada İbik dk. 87), Cheikne Sylla, Osman Kahraman (Yusuf Emre Dursun dk. 87), Yassine Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul, Julien Anziani, Yasin Güreler ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında Egemen, Oğuzhan, Yusuf Emre Köse, Bican, Yusuf Emre Yüce, Emre ve Lemina yer aldı. Teknik direktör: Nestor El Maestro.

Pendikspor kadrosunda Emir Dadük, Vinko Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat, Samuel Abifade, Mesut Özdemir (Ismaila Manga dk. 90+1), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Efehan Pekdemir dk. 86), Muhammed Kiprit (Jonson Clarke-Harris dk. 76), Damir Hrelja (Baran Demiroğlu dk. 85) ve Rogerio Thuram (Onuralp Çakıroğlu dk. 90+3) yer aldı. Teknik direktör: Murat Şahin.

Hakem triosu Süleyman Bahadır, yardımcı hakemler Cem Özbay ve Tuncay Ercan'dan oluştu. Maçta Manisa cephesinden Osman, Yusuf Talum ve Vargas ile Pendikspor'dan Thuram sarı kart gören isimler oldu.

Manisa'nın son dakikalarda bulduğu iki gol, ev sahibi ekibin maç boyunca kurduğu baskının karşılığını almasını sağladı ve puanını hanesine yazdırdı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA MANİSA FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'Yİ 2-0 MAĞLUP ETTİ.