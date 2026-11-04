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Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Manisa'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 kişi ticaretten tutuklandı; 16'ya adli kontrol, 360 kişiye kullanım nedeniyle işlem yapıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

operasyonların kapsamı:

Manisa'da son bir ay içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde geniş çaplı denetim ve yakalama çalışmaları yürüttü. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüpheliler arasından 54 kişi hakkında uyuşturucu ticareti suçundan tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildi.

Aynı çalışmalar kapsamında şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, toplam 360 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonların şehir genelinde farklı noktalarda, istihbarata dayalı ve eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

emniyetin mesajı:

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için toplumsal farkındalık ve ihbar mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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