Sarı: Azerbaycan'la ekonomik ve enerji bağlarının onarılması önceliğimizdir

chp myk toplantısı değerlendirmesi:

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dış politika gündeminin MYK'nın önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti ve geçen hafta Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin önemine işaret etti.

Sarı, Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile kurduğu ilişkilerin yalnızca kültürel değil, iktisadi, enerji ve ulaşım ayağıyla da derinleştirilmesinin kritik olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak Türk dünyasının jeopolitiği, Orta Koridor ve Hazar geçişli ulaşım güzergahlarının önemi vurgulandı.

azerbaycan ve yatırım ilişkileri:

Sarı, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki bağlar açısından yalnızca tarih ve kültür ortaklığı olmadığını; aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve TANAP gibi enerji projeleri bakımından da stratejik bir partner olduğunu belirtti. 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi sonrası gelişen askeri, siyasi ve iktisadi iş birliğinde bir ivme kaybı ve gerilim gözlemlediklerini söyleyen Sarı, bunun derhal telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sarı ayrıca, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların onlarca milyar dolar seviyelerine ulaştığını hatırlatarak ekonomik bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

uluslararası gelişmeler ve yerel siyaset değerlendirmesi:

ABD'deki seçimler hakkındaki görüşlerini de paylaşan Sarı, Trump döneminin kongre dinamikleri nedeniyle önümüzdeki süreçte Beyaz Saray yönetiminin eski rahatlığıyla hareket edemeyeceğine dair öngörülerini aktardı. Sarı, kongre ve senato dengelerinin en az 6 yıl süreyle dış politikaya yansıyacağına işaret etti ve sürecin takip edileceğini belirtti.

Yerel seçimlere ilişkin soruları da yanıtlayan Sarı, Çukurova ve Milas belediye seçimlerine dair spekülasyonları değerlendirdi. Çukurova'da çıkan oy dağılımına dikkati çeken Sarı, YENİ Parti adayı ile ilgili verileri paylaşarak partiler arası oy geçişlerine işaret etti: YENİ Parti adayının 14 belediye meclis üyesi varken 17 oy alması ve CHP'nin 13 meclis üyesiyle 19 oy alması gibi sonuçların blok dayatmasını göstermediğini söyledi.

Milas özelinde ise bir geçersiz oy tartışması olduğuna değinen Sarı, bu konunun mahkemeye taşınacağını ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca parti içi kongre sürecine dair, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt vererek 14 Şubat'ta kongre takviminin devam edeceğini hatırlattı ve parti içindeki yarışın üyeler nezdinde şekilleneceğini vurguladı.

Genel olarak Sarı, hem bölgesel iş birliklerinin hem de iç siyaset dinamiklerinin dikkatle izleneceğini belirterek, Azerbaycan ile ilişkilerin onarımının ve ekonomik-enerji eksenli bağların güçlendirilmesinin CHP için öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Sarı: "Azerbaycan karşılıklı onlarca milyar dolara ulaşan yatırım yaptığımız kardeş ülkemizdir"