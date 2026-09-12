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Manisa'da zemin oturması sonucu çatlayan apartman çevreyi tehdit ediyor

Emirali Apartmanı'ndaki zemin oturması ve büyüyen yarıklar yapının statik güvenliğini tehdit ediyor; sakinler yetkililerden acil inceleme istiyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:06

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da zemin oturması sonucu çatlayan apartman çevreyi tehdit ediyor

Emirali Apartmanı'nda zeminden kaynaklı tehlike

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Sefa Mahallesi Subaşı Sokak No: 1 adresindeki Emirali Apartmanı, yıllar içinde artan zemin oturması nedeniyle kolon ve duvarlarında tehlikeli yarıklar oluştu. Binanın yapımına 2010'da başlanmış, 2011'de hak sahibi Halit Erbulut tarafından tamamlanmıştı. Zamanla başlayan çatlaklar yapının taşıyıcı sistemlerini tehdit eder hale geldi.

yaşanan süreç ve sakinlerin talepleri:

Binada yaşayan ve hak sahibi olan Halit Erbulut, oluşan hasarı fark ederek özel mühendisler tarafından inceleme yaptırdı. Raporlarda binanın statik düzeninin tamamen bozulduğu, yaşanabilecek en ufak bir depremde veya farklı bir sarsıntıda yıkılabileceği tespiti yer aldı. Erbulut hukuki süreç başlattı; Turgutlu mahkemesinde görülen davayı kaybetti ve dosyayı istinafa taşıdı. Erbulut, "Gerekli mercilere başvurdum ancak hiçbir sonuç alamadım" diyerek yetkililerden acil inceleme istedi.

bilirkişi raporu ve teknik ölçümler:

Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporları ve itiraz tutanakları, binanın temelinin iki parça halinde döküldüğünü ve bunun nedeniyle temelin ayrı hareket ettiğini ortaya koydu. İnşaat mühendisliği açısından maksimum 2,50 santimetre olması gereken zemin oturmasının binada 5,92 santimetre olarak ölçüldüğü, bunun yapının statik açıdan ciddi şekilde zorlandığı kayıtlara geçti.

Binadaki diğer sakinlerin büyük kısmı güvenlik endişesiyle evi terk etti; Erbulut da taşınmayı düşündüğünü ancak bunun sorunu çözmeyeceğini belirtiyor. Hukuki süreçte yaşanan gecikmeler ve mahkeme işlemlerinin dosyayı uzatması nedeniyle Erbulut, "Binayla ilgili güçlendirmeyse güçlendirme, yıkılması gerekiyorsa yıkılması kararı alınsın. Benim de üzerime düşen ne varsa ben de yapayım" çağrısını yineledi.

Yetkililerden gelecek kararın güçlendirme mi yoksa tahliye ve yıkım mı olacağı belirleyeceği vurgulanırken, mahalle için de olası bir faciayı önlemek üzere acil müdahale talep ediliyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ZEMİN OTURMASI NEDENİYLE KOLON VE DUVARLARINDA TEHLİKELİ YARIKLAR...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ZEMİN OTURMASI NEDENİYLE KOLON VE DUVARLARINDA TEHLİKELİ YARIKLAR OLUŞAN EMİRALİ APARTMANI, HEM BİNA SAKİNLERİ HEM DE ÇEVREDEKİLER İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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