Manyas'ta kazak fasulyesi hasat festivali üretici ve halka umut verdi:

Balıkesir'in Manyas ilçesi Kocagöl Mahallesi'nde gerçekleştirilen Kazak fasulyesi hasat festivali, üreticileri, muhtarları ve yerel yönetimi bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kazak fasulyesinin sadece tarımsal bir ürün olmadığını; bölgenin üretim kültürünü, geleneklerini ve ekonomik potansiyelini temsil ettiğini vurguladı. Akın, ürünün coğrafi işaretle tescillendiğine dikkat çekerek korunması ve tanıtılmasının önemine işaret etti.

tescil, üretim özellikleri ve destek taahhüdü:

Akın, Kazak fasulyesinin iri taneli, ince kabuklu, kolay pişen ve pişerken kabuk atmayan özellikleriyle öne çıktığını belirtti. Balıkesir genelinde 46 yöresel ürünün coğrafi işaret tesciliyle korunduğunu, Büyükşehir Belediyesinin ise 14 ürünün tescil süreçlerini başından sonuna kadar yürüttüğünü kaydetti. Yerel değerlerin korunması ve tanıtılması için çalışmaların süreceğini ifade eden Akın, üreticilerin gelirlerini artırmayı hedeflediklerini; tarımsal desteklerin Manyas da dahil olmak üzere Balıkesir'in 20 ilçesinde artırıldığını dile getirdi.

Akın'ın mesajı, tarıma ve üreticiye yönelik hizmet anlayışını özetliyordu: 'Çiftçimiz kazanırsa köyümüz kazanır. Köyümüz kazanırsa Balıkesir kazanır.' Ayrıca Başkan Akın, 'Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak. Birlikte üretecek, birlikte kazanacağız' ifadelerini kullandı ve belediyenin üretimi merkeze alan politikalarını yineledi.

selin etkileri, çevre yatırımları ve bölgesel tanıtım:

Festival konuşmalarında son dönemde Manyas'ta etkili olan yağışların bazı fasulye tarlalarını sel sularının altına aldığı belirtildi. Akın, üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek devletin gerekli çalışmaları yapacağını, Büyükşehir Belediyesi'nin ise imkânları ölçüsünde destek sağlayacağını söyledi. Aynı zamanda Manyas'ın Kazak fasulyesinin yanı sıra peynir çeşitleriyle de önemli bir üretim merkezi olduğuna işaret edilerek ilçenin tanınırlığının artırılması ve çekim merkezine dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Başkan Akın ayrıca çevre yatırımlarına değinerek Bandırma'daki arıtma tesisinin yakında devreye gireceğini, Erdek'teki tesisin yaşanan sıkıntılara rağmen hizmete alınacağını ve Edremit Körfezi için büyük bir arıtma yatırımının üzerinde çalışıldığını söyledi. COP31 sürecinde gündeme gelen yatırımın ayrıntılarının ileride yapılacak lansmanla paylaşılacağı belirtildi.

Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram festivalde Kazak fasulyesinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti; üretiminin 1700'lü yıllara dayandığını hatırlattı ve ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması gerektiğini vurguladı. Bayram, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmayıp ülkenin geleceği olduğuna dair görüşünü paylaştı.

Festival, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, CHP Manyas İlçe Başkanı Fevzi Karakaş, muhtarlar ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, yerel ürünlerin görünürlüğünü artırmayı ve üreticilerin emeğini öne çıkarmayı amaçladı.

MANYAS’TA KAZAK FASULYESİ FESTİVALİ