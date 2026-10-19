Maratonda 'bir sonraki durak mamografi' mesajı: meme kanserinde erken tanı ve 20'li yaşlara dikkat

Etkinlik ve farkındalık çalışması:

Beşiktaş Belediyesi tarafından beşinci kez düzenlenen Bosphorun Quarter Marathon, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yapıldı. Yaklaşık 3 bin kayıtlı yarışmacıın yer aldığı organizasyonda Medicana, sağlık sponsoru olarak etkinlikte yer aldı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında görev alan Medicana Ataköy Hastanesi hekimleri, 10,5 kilometrelik Bebek-Ortaköy parkurunda koşan katılımcılarla farkındalık mesajını paylaştı.

Etkinlik boyunca öne çıkan slogan 'Bir Sonraki Durak Mamografi' olurken, hekimler spor ve sağlıklı yaşamın yanı sıra düzenli tarama ve kişiye özel takip programlarının önemine dikkat çekti.

Uzmanların uyarıları:

Medicana Ataköy Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Erkan Doğan, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını vurguladı: "Meme kanserini ne kadar erken teşhis edersek tedavi başarısı da o kadar artıyor. Görüntüleme yöntemleri sayesinde elle hissedilebilir hale gelmeden önce saptanabilen lezyonlar, hastalığın erken evrede belirlenmesine olanak sağlayabiliyor."

Prof. Dr. Doğan, erken evrede tanı konulmasının uygun hastalarda daha sınırlı cerrahi ve hastalığın özelliklerine göre planlanan tedavilere imkân verdiğini belirtti. Ayrıca etkinlikte katılımcılara, mamografinin erken tanı açısından öneminin altı çizildi.

Prof. Dr. Doğan aile öyküsünün tarama programlarını etkilediğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Genellikle 40 yaşından sonra senelik kimi yerlerde 6 ayda bir hekim muayenesi de önerilir. Ailemizde buna yatkınlık var mı? Annemizde, babaannemizde, nenemizde, dedemizde, teyzemizde, halamızda, kuzenlerimizde durum nasıl? Bazı ailelerde genetik yükümlülükler fazla olabiliyor. Bu tür durumlarda genetik araştırmaları yapılıp kontrollerin, mamografilerin, gerektiğinde meme MR'larının erken yaşlarda 20'li yaşların başlarından itibaren yapılması gerekebiliyor."

Prof. Dr. Doğan ayrıca katılımcılara kontrol listesi hatırlatması yaptı: "Mamografi, kolonoskopi, rahim ağzı taramaları, akciğer tarama tomografisi ve prostat için PSA; 40 yaşından itibaren kontrollerimizi unutmuyoruz. Erken tanı hayat kurtarıyor. Kanserden korkmuyoruz, geç kalmaktan korkalım."

Tarama programlarının kişiselleştirilmesi:

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Radyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Filiz Ağaçayak ise tarama programlarının kişinin yaşı, aile öyküsü, hormonal geçmişi ve bireysel risklerine göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ağaçayak, mamografinin yanı sıra gerektiğinde ultrason ve meme MR gibi görüntüleme yöntemlerinden de yararlanıldığını belirtti.

Dr. Ağaçayak, kadınların kendi bedenlerindeki değişikliklere karşı dikkatli olmalarını önerdi: "Memede ele gelen sertlik, meme başında içe çekilme veya ciltte meydana gelen değişiklikler fark edildiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı. Kişinin risk durumuna uygun tarama programının belirlenmesi ve kontrollerin düzenli sürdürülmesi, erken tanı açısından büyük önem taşıyor."

Etkinlikte verilen mesaj, sporla sağlıklı yaşamın desteklenmesi kadar düzenli ve kişiselleştirilmiş taramaların da meme kanserinde yaşam ve tedavi sonuçları üzerinde belirleyici olduğuydu.

MEDİCANA’NIN SAĞLIK SPONSORU OLDUĞU BOSPHORUN QUARTER MARATHON’DA UZMAN HEKİMLER, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.