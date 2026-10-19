Gebze'de okuma sevgisini büyütme hedefiyle veli ve öğretmenler bir araya geldi

Gebze Okur Projesi buluşması:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere veli ve öğretmenlerle bir araya geldi. Program, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve toplantılara Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz katıldı.

Aile ve okul iş birliğinin önemi:

Veli buluşmasında ailenin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmadaki rolü ön plana çıktı. Katılımcılar, ev ortamında kitap okuma rutinlerinin oluşturulması, doğru kitap seçimi ve aile içi okuma modellerinin çocukların ilgisini artırdığı konusunda görüş birliği sağladı. Toplantıda, aile-okul iş birliğinin sürekli ve planlı olmasının çocukların okuma alışkanlığını pekiştirmede kilit bir rol oynadığı vurgulandı.

Eğitimcilerle okuma kültürünü güçlendirme çalışmaları:

Öğretmenlerle yapılan değerlendirmede ise ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin kitaplarla daha güçlü bağ kurması hedeflendi. Tartışılan konular arasında sınıf içi okuma saatleri, yaş gruplarına uygun okuma programları ve öğrencilerin edebiyata yönlendirilmesi yer aldı. Proje kapsamında kitap ve yazar buluşmaları, okuma etkinlikleri ve farklı yaş gruplarına yönelik çalışmaların düzenlendiği aktarıldı.

Gebze Belediyesi, eğitim camiası ve ailelerle sürdürülen Gebze Okur Projesi ile okuma kültürünü günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi; çocukların küçük yaşlardan itibaren kitaplarla güçlü bağ kurarak okuyan, araştıran ve öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren nesiller olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, ÇOCUKLARDA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN VELİLER VE ÖĞRETMENLERLE BULUŞARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.