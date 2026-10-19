Gece süren arama kurtarma operasyonunda işitme engelli genç mağarada sağ bulundu

Olayın gelişimi:

Şırnak'ta, 19 Ekim 2026 tarihinde gece yarısı gelen ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde olumlu sonuç verdi. 01.19'da Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden AFAD’a bildirilen olayda, 20 yaşındaki işitme engelli bir vatandaşın kayıp olduğu belirtildi. İhbarın alınmasının ardından ekipler vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti.

Arama kurtarma çalışmaları:

AFAD ekipleri, bölgede koordineli bir çalışma yürütmek üzere 1 araç ve 4 personel ile arama faaliyetlerine başladı. Çalışmalara jandarma ekipleri de katıldı ve hem arazide yaya taraması hem de havadan arama yapıldı. Ekipler, zorlu gece koşullarında araziyi sistematik şekilde kontrol ederek potansiyel barınma alanlarına odaklandı.

Aramalarda termal kameralı ve yapay zeka destekli dron kullanılması, özellikle karanlıkta ve engebeli arazide arama verimliliğini artırdı. Dronlar sayesinde sıcaklık farklılıkları tespit edilerek ekipler yönlendirildi; bununla birlikte sahada görev yapan personelin yaya taramaları arama alanının ayrıntılı kontrolünü sağladı.

Bulunma ve sonrası işlemler:

Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde meyvesini verdi. Kayıp vatandaş, 07.57'de bir mağarada sağ olarak bulundu. Bulunduğu anda gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ilk değerlendirme için jandarma ile sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri, gece boyunca yürütülen operasyonun koordinasyonunu ve kullanılan teknolojik ekipmanların rolünü vurgulayarak, benzer vakalarda erken ihbarın önemine dikkat çekti. Sağlık ekipleri, bulunan gencin genel durumunu değerlendirmek üzere müdahale etti ve gerekli tıbbi kontroller gerçekleştirildi.

Olay, bölgedeki kurtarma protokollerinin ve teknoloji destekli arama yöntemlerinin etkinliğini gösterirken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde üzücü bir sonuç önlendi.

ŞIRNAK’TA KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 20 YAŞINDAKİ İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞ, AFAD VE JANDARMA EKİPLERİNİN GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCU SABAH SAATLERİNDE BİR MAĞARADA SAĞ OLARAK BULUNDU