Denizli’de turizm profili değişiyor: Avrupa ve Amerika öne çıktı

Denizli turizminde temel bulgular

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından 2014-2025 dönemine ait konaklama verilerinin analizi, Denizli'ye gelen yabancı ziyaretçi profili ve hareketliliğinde belirgin değişimler olduğunu ortaya koydu. Analiz, 2025 yılında konaklama tesislerine en çok ziyaretçi gönderen ülkenin 78.635 kişiyle Güney Kore olduğunu; onu 64.602 ile Çin ve 59.119 ile İtalya'nın izlediğini gösteriyor.

Araştırma, Asya kaynaklı ziyaretçi payının gerilemesi karşısında Avrupa ve Amerika pazarlarının payının arttığını; aynı zamanda ortalama konaklama sürelerinin kısaldığını ve ziyaretlerin belirli aylarda yoğunlaştığını vurguluyor.

ülke kaynakları ve sayısal trendler:

2019'da Kuzeydoğu Asya ülkelerinin (Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan) toplam payı %69 iken, 2025'te bu oran %38'e düştü. Çin ve Tayvan'ın 2019'daki payı incelenen 15 ülkenin yaklaşık yarısını oluştururken, 2025'te bu pay %18'e geriledi. Buna karşılık Avrupa grubunun (İtalya, Almanya, İspanya, Fransa) payı %8'den %28'e yükseldi; Amerika kıtasının payı ise %8'den %17'ye çıktı.

İtalya özelinde artış dikkat çekici; 2025'te İtalya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2019'un 6,5 katına