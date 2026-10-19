Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Denizli’de turizm profili değişiyor: Avrupa ve Amerika öne çıktı

Denizli'de 2014-2025 verileri, 2025'te Güney Kore'nin liderliğini, İtalya ve ABD'nin yükselişini ve ortalama kalış süresinin kısaldığını gösteriyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli’de turizm profili değişiyor: Avrupa ve Amerika öne çıktı

Denizli turizminde temel bulgular

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından 2014-2025 dönemine ait konaklama verilerinin analizi, Denizli'ye gelen yabancı ziyaretçi profili ve hareketliliğinde belirgin değişimler olduğunu ortaya koydu. Analiz, 2025 yılında konaklama tesislerine en çok ziyaretçi gönderen ülkenin 78.635 kişiyle Güney Kore olduğunu; onu 64.602 ile Çin ve 59.119 ile İtalya'nın izlediğini gösteriyor.

Araştırma, Asya kaynaklı ziyaretçi payının gerilemesi karşısında Avrupa ve Amerika pazarlarının payının arttığını; aynı zamanda ortalama konaklama sürelerinin kısaldığını ve ziyaretlerin belirli aylarda yoğunlaştığını vurguluyor.

ülke kaynakları ve sayısal trendler:

2019'da Kuzeydoğu Asya ülkelerinin (Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan) toplam payı %69 iken, 2025'te bu oran %38'e düştü. Çin ve Tayvan'ın 2019'daki payı incelenen 15 ülkenin yaklaşık yarısını oluştururken, 2025'te bu pay %18'e geriledi. Buna karşılık Avrupa grubunun (İtalya, Almanya, İspanya, Fransa) payı %8'den %28'e yükseldi; Amerika kıtasının payı ise %8'den %17'ye çıktı.

İtalya özelinde artış dikkat çekici; 2025'te İtalya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2019'un 6,5 katına

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak
images

Asırlık seferberlik çöreğini yaşatan kadın: Sarıbeyler'den Türkiye'ye
images

Burhaniye'de muhtarlar günü: meydan töreni ve Blu Port kahvaltısı
images

Burhaniyeli keman eğitmeni dernek ziyaretinde 'Müzik Bulmaca' serisini tanıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi