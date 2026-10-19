Muhtarlarla yemekte buluşan başkan: Nazilli dönüşümünü birlikte inşa ediyor

Tören ve gündem:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar onuruna düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Tetik, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çekerek günlerini kutladı ve ilçede sürdürdükleri çalışmaları muhtarlarla paylaştı.

dönüşüm odaklı belediyecilik:

Programda konuşan Başkan Tetik, Nazilli’nin merkez mahallelerinden başlayarak ilçe genelinde kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıklarını belirtti. Belediyecilik anlayışlarının temeline hizmet ve çözüm odaklı çalışmayı koyduklarını vurgulayan Tetik, mahallelerin ihtiyaçlarının tespitinde muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Konuşmasında muhtarları yerel yönetim ile vatandaş arasında güçlü bir köprü olarak tanımlayan Tetik, ortak akıl vurgusu yaparak Nazilli’nin geleceğinin birlikte şekilleneceğini söyledi. Ayrıca yapılan çalışmaları en yakından görenlerin muhtarlar olduğunu belirterek, dayanışma ve hızlandırılmış uygulamalarla sorunların çözümüne odaklandıklarını aktardı.

muhtarların rolü ve teşekkür:

Başkan Tetik, muhtarların yaklaşımına dikkat çekerek "az laf, çok iş" anlayışının benimsendiğini söyledi. Bu söz, belediye ile muhtarlar arasındaki ilişkiyi ve sahadaki uygulamaların görünürlüğünü özetledi. Tetik, yapılan hizmetlerin emek gerektirdiğini, muhtarların bu emeğin en yakın tanıkları olduğunu belirterek iş birliği çağrısını yineledi.

Programın sonunda muhtarlara, Nazilli Belediyesi’nin kendi fidanlığında yetiştirdiği çiçekler takdim edildi. Belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği üretimin bir örneği olan bu çiçekler, Muhtarlar Günü anısına hediye edildi ve takdim anı katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Etkinlik, Başkan Tetik’in tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlaması ve Nazilli’ye sundukları hizmetler ile belediye çalışmalarına verdikleri destek için teşekkür etmesiyle son buldu. Toplantı, saha işlerinin takibi ve önceliklerin belirlenmesi açısından önemli bir iletişim zemini oluşturdu.

BAŞKAN TETİK, YEMEKTE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ