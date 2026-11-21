Bakan Ersoy’un ziyareti ve yeni kitap çalışması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal’ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) odasında ziyaret etti. Ziyarette, Erünsal için Bakanlık tarafından hazırlanacak monografinin çalışmalarına başlandığı bilgisi paylaşıldı. Çalışmanın editörlüğünü Prof. Dr. Bilgin Aydın üstlenecek.

Yeni kitap projesi ve amaçları:

Bakan Ersoy, hazırlık safhasına giren eserin amacını, Erünsal’ın akademik üretimini ve kültürel hafızaya katkılarını daha geniş kitlelerle buluşturmak olarak açıkladı. Ersoy, projenin Erünsal’ın ilmi mirasını toparlayıp değerlendirecek bir kaynak olacağını belirterek hocaya teşekkür etti ve eserin okuyucularla buluşturulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İSAM kütüphanesi ve ansiklopedi çalışmaları:

Prof. Dr. İsmail Erünsal, İSAM Kütüphanesi’nin oluşumunda ilmi danışmanlık yapmış, ayrıca TDV İslam Ansiklopedisinin hazırlanma sürecinde yönetim görevlerinde bulunmuştur. Erünsal’ın araştırmaları; kitap tarihi, Osmanlı sahaflığı ve edebiyat tarihi ekseninde, kaynakların izini sürerken onları üreten, okuyan ve aktaran insanların ve kurumların öykülerini de görünür kılmaktadır. Bu yönüyle eserleri ilim ve kültür tarihimizin anlaşılmasına rehberlik etmektedir.

Nadir koleksiyon ve dijital erişim:

Ziyarette ayrıca Erünsal’ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışladığı koleksiyona ilişkin teşekkür edildi. Bakan Ersoy, koleksiyonda 525 eser bulunduğunu; bunların arasında Şeyh Galib’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan gibi nadir örneklerin yer aldığına dikkat çekti. Ersoy, söz konusu koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasının ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ersoy, Erünsal’ın ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için teşekkür ederek hocaya sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

Akademik miras ve ödüller:

Erünsal’ın çalışmalarının akademik karşılığı da çeşitli eser ve ödüllerle kendini göstermektedir. 2014 yılında Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar adlı çalışmasıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Diğer önemli eserleri arasında Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik ile İslam Dünyasında Kitap, Kütüphane ve Verraklar sayılmaktadır. Bu yayınlar, kitap kültürü ve kütüphane tarihine ışık tutmaya devam etmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, PROF. DR. İSMAİL ERÜNSAL’I TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİNDEKİ (İSAM) ODASINDA ZİYARET ETTİ.