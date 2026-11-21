Akçaabat Sanat Akademisi'nde yeni dönem başladı:

Akçaabat Belediyesi bünyesindeki Sanat Akademisi yeni eğitim dönemine başladı. Piyano, bağlama, keman, resim, halk oyunları ve zurna kurslarında başlayan eğitimlere farklı yaş gruplarından kursiyerler katılıyor. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere sanata ilgi duyan vatandaşlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Eğitim içerikleri ve katılımcı profili:

Kurslar, katılımcılara hem yeni beceriler kazandırmayı hem de ilgi duydukları sanat dallarında düzenli eğitim imkânı sunmayı amaçlıyor. Piyano, keman ve bağlama gibi enstrüman derslerinin yanısıra; resim ve halk oyunları ile kültürel mirasın aktarılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Eğitimler, farklı yaş gruplarından gelen başvurularla zengin bir kurs programı oluşturuyor.

Belediyenin hedefleri ve başkanın mesajı:

Akçaabat Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini yıl boyunca sürdürmeyi ve her yaştan vatandaşı sanata buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Sanat Akademisi'nde açılan kurslarla hem yetenek keşfi hem de erişilebilir eğitim sağlanıyor. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yeni dönem eğitimlerine ilişkin şunları söyledi: "Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin yalnızca okulda aldıkları eğitimle değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Bir çocuğumuzun piyanonun başına oturması, keman çalmayı öğrenmesi, eline fırça alıp resim yapması ya da kendi kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarımızı öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Akçaabat, kültürüyle, sanatıyla ve yetiştirdiği sanatçılarla köklü bir geçmişe sahip. Biz de bu birikimi yaşatmak, çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak istiyoruz. Sanat Akademimizde verdiğimiz eğitimlerle hem yetenekleri keşfetmeye hem de hemşehrilerimizin sanata daha kolay ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her çocuğumuzun mutlaka bir yeteneği, bir ilgisi vardır. Önemli olan onlara kendilerini gösterebilecekleri, öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri ortamları sunabilmek. Biz belediye olarak bunun için çalışıyoruz" dedi.

SANAT AKADEMİSİ BÜNYESİNDE AÇILAN KURSLARDA YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI.