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Silopi-Cizre kara yolunda trafik uygulaması: hız ve belgeler kontrol edildi

Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda düzenlenen uygulamada araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrolü ile mobil radarla hız denetimi yapıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silopi-Cizre kara yolunda trafik uygulaması: hız ve belgeler kontrol edildi

Silopi-Cizre kara yolunda denetim:

Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Güzergâh üzerinde yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak kontroller yapıldı.

kimlik ve belge kontrolleri:

Uygulamada sürücü ve araçlar üzerinde kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.

hız denetimleri:

Denetimlerin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu; yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla geçen araçların hız ölçümleri yapıldı.

güvenlik uyarısı:

Güvenlik güçleri, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ-CİZRE KARA YOLUNDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ-CİZRE KARA YOLUNDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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