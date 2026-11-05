Silopi-Cizre kara yolunda trafik uygulaması: hız ve belgeler kontrol edildi

Silopi-Cizre kara yolunda denetim:
Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Güzergâh üzerinde yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak kontroller yapıldı.
kimlik ve belge kontrolleri:
Uygulamada sürücü ve araçlar üzerinde kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.
hız denetimleri:
Denetimlerin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu; yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla geçen araçların hız ölçümleri yapıldı.
güvenlik uyarısı:
Güvenlik güçleri, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
ŞIRNAK'IN SİLOPİ-CİZRE KARA YOLUNDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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