Silopi-Cizre kara yolunda trafik uygulaması: hız ve belgeler kontrol edildi

Silopi-Cizre kara yolunda denetim:

Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Güzergâh üzerinde yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak kontroller yapıldı.

kimlik ve belge kontrolleri:

Uygulamada sürücü ve araçlar üzerinde kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.

hız denetimleri:

Denetimlerin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu; yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla geçen araçların hız ölçümleri yapıldı.

güvenlik uyarısı:

Güvenlik güçleri, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ-CİZRE KARA YOLUNDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.