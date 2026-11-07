Marmara Adası'nda Elafonisos mirasını canlandırmak için geyikler doğaya salındı

Program ve katılımcılar:

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, adanın biyolojik çeşitliliğini güçlendirmek ve tarihî Elafonisos (Geyik Adası) kimliğini yeniden canlandırmak amacıyla bir geyik salımı programı düzenlendi.

Programa Marmara Kaymakamı Sedat Akpınar, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Burak Yeşiltaş, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Aydemir, Millî Parklar 2. Bölge Müdür Vekili Üzeyir Özaslan ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Nihal Bilgici Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hedef ve beklentiler:

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmayla adanın doğal ekosisteminin desteklenmesinin ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin, Marmara Adası'nın tarihî kimliğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Program kapsamındaki adımların, adanın hem doğal yaşamına hem de kültürel belleğine olumlu yansımalarının olması bekleniyor; katılımcılar bu amaç doğrultusunda bir araya geldi.

Uygulama ve önemi:

Etkinlikte doğaya bırakılan geyikler aracılığıyla adanın vahşi yaşamı zenginleştirilmeye çalışıldı. Yerel yöneticiler ve ilgili kurum temsilcileri, girişimin adanın özgün ismi ve doğasına sahip çıkma yönünde sembolik ve somut bir adım olduğunu vurguladı.

Girişim, hem doğa koruma hem de yerel kimliğin güçlendirilmesi açısından atılan adımlardan biri olarak kayda geçti ve bölgedeki vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Marmara Adası'nda geyikler doğayla buluşturuldu