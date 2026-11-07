Kırşehir'de gece başlayacak zirai dona karşı önlem çağrısı

Zirai don uyarısı:

Kırşehir genelinde gece saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde zirai don olayının 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Valiliğin çağrısı:

Valilik tarafından yapılan açıklamada; çiftçiler ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

Yetkililer, uyarıların düzenli takip edilmesini ve riskin yüksek olduğu saatlerde gerekli önlemlerin gözden geçirilmesini öneriyor. Vatandaşların güncel meteorolojik bildirimleri izlemeleri önem taşıyor.

KIRŞEHİR GENELİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN HAFİF VE ORTA KUVVETTE ZİRAİ DON BEKLENİYOR.