Saçma hedefi olan yılan kartal OMÜ'de iyileşip yeniden uçuşa hazırlanıyor

bulunuşu ve ilk müdahale:

Samsun kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı ve uçamaz halde bulunan yılan kartal, 20 Ekim tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. İlk muayene ve radyolojik incelemelerde kartalın ateşli silah yaralanmasına maruz kaldığı, ön kol kemiği olarak bilinen radius kemiğinde kırık olduğu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğu tespit edildi.

tedavi ve rehabilitasyon:

OMÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, kuşun getirildiği ilk andan itibaren kapsamlı bir bakım programı uygulandığını belirtti. Kartala antibiyotik ve ağrı kesici tedavileri uygulanırken, kırığın onarımına yönelik girişimler de yapıldı. Nacar, tedavi sürecinin yaklaşık iki haftayı aştığını ve kırığın iyileşme sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini aktardı.

Tedavi sürecinin ardından kartal, hastane ortamında kontrollü koşullarda kas ve uçuş becerilerini yeniden kazanması için özel rehabilitasyon programına alındı. Şu an için kuşun kondisyonunda belirgin bir iyileşme gözleniyor ve ekipler yavaş yavaş uçuş egzersizlerine başladığını bildiriyor.

öğrencilerin katkısı:

OMÜ Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Metin Arda Gümüş, Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde aktif görev aldıklarını söyledi. Gümüş, hastaneye getirilen yaban hayvanlarının bakımının eğitimle iç içe yürütüldüğünü ve öğrencilerin hocaların gözetiminde pratik deneyim kazandıklarını belirtti.

OMÜ ekibi, kuşun fiziksel durumunu izlemeye devam ediyor; uygun koşullar oluştuğunda yılan kartal doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. CAN NACAR, KARTALIN TEDAVİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.