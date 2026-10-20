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Marmara’da teknenin ağzını dolduran kefal bereketi

Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında balıkçılar ağları iri kefalle doldurdu; yaklaşık 1,5 ton avla limana döndüler, kasalama ve ağ temizliği yapıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Marmara’da teknenin ağzını dolduran kefal bereketi

Tekne limana yaklaşık 1,5 ton kefalle döndü

Süleymanpaşa ilçesinden Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar, ağları dolduran kefallerle limana ulaştı. Teknenin ve kasaların ağzını dolduran av, limanda yoğun mesaiye yol açtı.

Ağlarda yoğunluk ve zorluklar:

Av sırasında ağların balıkla dolup taştığı görüldü; özellikle iri kefalleri ağlardan çıkarmakta balıkçılar zaman zaman güçlük yaşadı. Ağların temizlenmesi ve balıkların kasalara yerleştirilmesi için ekipler uzun süre çalıştı.

Kooperatiften değerlendirme:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu avın sürecine ilişkin, "Şu anda Süleymanpaşa’da bulunan balıkçı arkadaşlarımız kefal balığı yakalayarak av faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün kısmet oldu, bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Bu da biz balıkçı camiasını sevindiren bir haber. Allah izin verirse bundan sonra kefal balığı da tutacağız. Lüfer, palamut, hamsi ve istavrit avlayacağız. Vatandaşlarımız inşallah taze balık yemeye devam edecek" dedi.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE MARMARA DENİZİ’NE AÇILAN BALIKÇILAR, YAKLAŞIK 1,5 TON KEFAL...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE MARMARA DENİZİ’NE AÇILAN BALIKÇILAR, YAKLAŞIK 1,5 TON KEFAL BALIĞIYLA LİMANA DÖNDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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