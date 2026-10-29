Bin 300 öğrenci aynı sahnede cumhuriyet coşkusunu koro ile yaşattı

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin Bin Sesi' konseri Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte bin 300 öğrenci aynı sahnede buluşarak birbirinden farklı eserleri koro halinde seslendirdi ve salonda renkli görüntüler oluştu.

performans ve program:

Öğrenciler hazırladıkları eserlerle izleyicilerin karşısına çıktı; koro performansları boyunca salonda Cumhuriyet Bayramı coşkusu müzik eşliğinde yaşandı. Bir arada seslendirme, seyircilerde duygusal anlar oluşturdu ve program öğrencilerin disiplinli çalışmasının yansıması olarak değerlendirildi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Programa katılan Vali Mükerrem Ünlüer, öğrencilerin öğretmenlerine belgelerini takdim etti. Vali Ünlüer, "Kurumlarımız bir araya gelerek bu güzel eseri sundular emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise etkinliği şöyle değerlendirdi: "Gerçekten geçen sene de çok hoşuma gitmişti. Bu sene de daha da geliştirerek, üstüne koyarak hem de öğrenci sayısını artırarak program gerçekleştirildi. Hocalarımıza, emeği geçen herkese, Onikişubat Belediye’mize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, üniversitemize, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok nitelikli, çok güzel bir program".

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katılımcılara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanlığı repertuarında olan şarkıları öğrencilerimiz yürekten seslendirdiler. Hepimizi geçmişe götürdüler, duygulandırdılar. Ben onun için de tüm şeflerimize, müzik öğretmenlerimize, öğrencilerimize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha farklı konseptler hazırlayarak 29 Ekim’i tabii ki çok daha büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz ki bu etkinlikler çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluştu