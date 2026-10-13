Marmaraereğlisi'nde taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinde:

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen bir taksinin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanma kaydedildi. Kazaya karışan taksinin plakası 59 T 3781 olarak, motosikletin plakası ise 61 AGV 267 olarak tespit edildi.

Olayda motosikleti kullanan 31 yaşındaki Emre Tutar için bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tutar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen taksi sürücüsünün kimliğinin tespiti için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün M.İ. olduğu belirlendi.

M.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler ve delil çalışmaları emniyet birimlerince yürütüldü.

TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE TAKSİ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 31 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN AYRILDIĞI BELİRLENEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.