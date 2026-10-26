Marmaris Çocuk Meclisi yeni dönemde parklara ve 23 Nisan’a yön verecek

marmaris çocuk meclisi yeni döneme başladı:

Marmaris Belediyesi’nin çocukların kent yaşamına katılımını artırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği Marmaris Çocuk Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. 2026 Yılı 1. Olağan Çocuk Meclisi Toplantısı, geçtiğimiz hafta sonu belediye meclis salonunda yapıldı ve toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

toplantıda öne çıkan kararlar:

Toplam 29 üye ile görev yapan mecliste yeni dönem üyeleri tanıtıldı; çocuklar kendi projelerini ve fikirlerini sıra ile paylaştı. Başkan Ünlü, tüm talepleri not aldırarak uygulama için gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı. Toplantıda iki somut karar dikkat çekti: parklardaki oyun gruplarının çocukların tercihleri doğrultusunda belirlenmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Çocuk Meclisi’nden gelecek öneriler esas alınarak planlanması kararlaştırıldı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Toplantı sonrası konuşan Başkan Acar Ünlü, çocukların kent yönetiminde aktif rol almasının önemine işaret etti ve şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın gözünden bakan, onların hayallerini ve fikirlerini merkezine alan bir kent oluşturmak en büyük önceliğimiz. Kentimizin geleceğine yön verecek fikirleri, projeleri ve hevesleri dinlerken bir kez daha gurur duyduk. Gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki heyecanla kentimize değer katacak tüm Çocuk Meclisi üyelerimize başarılar diliyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Çocuk dostu bir kent olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

MARMARİS’TE ÇOCUK MECLİSİ İLK TOPLANTISINI YAPTI