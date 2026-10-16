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Marmaris sahilinde yayalara öncelik: zabıta bisiklet ve scooter sürücülerini uyardı

Marmaris zabıta ekipleri, Sahil ve Kordon'da bisiklet (üç tekerlekli dahil) ve scooter sürücülerini uyarıp yaya alanlarının korunacağını bildirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris sahilinde yayalara öncelik: zabıta bisiklet ve scooter sürücülerini uyardı

Denetimin amacı:

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yayaların güvenli ve rahat hareket etmesini sağlamak amacıyla sahil hattında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerin temel hedefi, yaya kullanım alanlarının araçlar tarafından işgal edilmesini engellemek ve ortak kullanım düzenini korumak olarak açıklandı.

Uygulama noktaları:

Bu kapsamda ekipler, Sahil Yolu ve Kordon Caddesi boyunca bisiklet, üç tekerlekli bisiklet ve scooter sürücülerini durdurarak bilgilendirme yaptı. Sürücülere, yaya kullanımına ayrılmış alanlarda araç kullanılmaması gerektiği ve bisiklet yollarının tercih edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin devamı:

Yetkililer, yaya güvenliğinin korunması ve sahil boyunca vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için uygulamaların süreceğini belirtti. Denetimlerin, yaya güvenliği ve ortak kullanım alanlarında düzenin sağlanması hedefiyle tekrarlanacağı ifade edildi.

MARMARİS’TE ZABITADAN YAYA YOLU DENETİMİ

MARMARİS’TE ZABITADAN YAYA YOLU DENETİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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