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Nazilli'de acil müdahalede yetkinliklerini artıran hemşirelere sertifikaları teslim edildi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 7 Eylül-16 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 8. Acil Bakım Hemşireliği eğitimini tamamlayan hemşireler sertifikalarını aldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de acil müdahalede yetkinliklerini artıran hemşirelere sertifikaları teslim edildi

Nazilli'de acil müdahalede yetkinliklerini artıran hemşirelere sertifikaları teslim edildi

Nazilli Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 8. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 7 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Yaklaşık altı hafta süren programa katılan hemşirelere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

eğitimin kapsamı:

Program boyunca alanında uzman eğiticiler tarafından acil bakım süreçlerine ilişkin güncel bilgiler ve uygulamalar aktarıldı. Eğitim içeriği, temel acil müdahale teknikleri, hasta değerlendirme, hızlı karar alma süreçleri ve uygulamalı vaka çalışmaları gibi başlıkları içerdi. Teorik modüller ile pratik uygulamaların birleştirilmesi hedeflenerek katılımcıların mesleki donanımlarının güçlendirilmesine katkı sağlandı.

tören ve vurgular:

Eğitimin son gününde düzenlenen sertifika törenine hastane yönetimi ile birlikte Op. Dr. Reha Sermed Aygören katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edilirken, programa katkı veren eğiticilere teşekkür edildi. Nazilli Devlet Hastanesi yetkilileri, tamamlanan programın hemşirelerin acil servislerdeki müdahale kalitesine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, sertifikayı alan katılımcıların mesleki yaşamlarında başarılar dilendi ve benzer eğitim faaliyetlerinin sürekliliğinin önemi vurgulandı. Bu tür programların yerel sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırma açısından değer taşıdığı belirtildi.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE, NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. ACİL BAKIM...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE, NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANIRKEN, EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA BİTİREN KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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