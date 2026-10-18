Söke'de öğrenciler diyabet ve obeziteye karşı bilinçlendirildi

Eğitim çalışmasının özeti

Söke ilçesinde, Söke Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik bir sağlık eğitimi düzenlendi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Duygu Başar Özüdoru tarafından verilen eğitimde; sağlıklı beslenmenin önemi ile diyabet ve obeziteden korunma yolları ele alındı.

Sağlıklı beslenmenin önemi:

Eğitim sırasında öğrencilere günlük beslenme düzeninin etkileri, dengeli beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının genç yaşlarda neden kritik olduğu ve basit yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadede hastalık riskini azaltmadaki rolü anlatıldı. Katılımcılara pratik öneriler sunularak sağlıklı seçeneklerin erişilebilirliği ve uygulanabilirliği vurgulandı.

Eğitimin amaçları ve sürdürülebilirlik:

Programın temel hedefi, öğrencilerde sağlık bilincini artırmak ve diyabet ile obeziteye karşı farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitim çalışmalarının sağlıklı bir gelecek için desteklenmeye devam edileceği belirtildi. Eğitimle öğrencilerin beslenme konusundaki bilinçlenmesi ve günlük yaşamlarına taşıyabilecekleri alışkanlıklar kazanmaları amaçlandı.

Uygulamalı anlatım ve soru-cevap bölümleriyle desteklenen oturumlar, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri yönünde motive edici bir çerçeve sundu. Yetkililer, benzer etkinliklerin düzenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE DİYABET VE OBEZİTEDEN KORUNMA YOLLARI İLE SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ ANLATILDI.