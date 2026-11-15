Erciyes'i 12 aya yaymayı hedefleyen turizm atağı

Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları hız kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ve 2026 yılı takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda merkezdeki teknik altyapı, güvenlik önlemleri ve organizasyon planları ele alındı. Erciyes'in işletmesini yürüten Erciyes A.Ş. tarafından yapılan sunumlarda merkezdeki mevcut kapasite ve yapılacak iyileştirmeler ayrıntılı şekilde aktarıldı.

yapısal ve teknik hazırlıklar:

Erciyes'te kar üretimi, pistlerin ezilmesi ve hazırlanması, pist güvenliğine yönelik tedbirler ile mekanik tesislerin bakımı toplantının merkezinde yer aldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu sunumunda, atölyelerdeki görsel üretim çalışmaları ve yaz dönemi genel bakım faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Merkezin mekanik altyapısı güçlendirilerek sezon boyunca kesintisiz işletme hedefleniyor. Mevcut durumda dağın dört bir yanına yayılmış 20 mekanik tesis, 41 birbirine bağlantılı kayak pisti ve toplam 112 kilometre pist uzunluğu bulunuyor. Ayrıca tesisler, kayak sezonunu destekleyen 154 suni kar makinesi ile donatıldı.

Toplantıda, merkezdeki güvenlik ve kurtarma düzenlemelerine de vurgu yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi'nin ICAR (Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu) üyesi olan Türkiye'deki ilk kayak merkezi olduğu hatırlatıldı; bu üyelik dağ güvenliği ve kurtarma faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü gösteriyor.

etkinlikler, erişim ve dört kapılı bağlantı:

Büyükkılıç, Erciyes'teki geçiş kolaylığına dikkat çekerek Hisarcık Kapı, Tekir Kapı, Develi Kapı ve Hacılar Kapı'nın birbirine bağlantılı olduğunu ve ziyaretçilerin kapılar arasında rahatça hareket edebildiğini belirtti. Yeni sezonda dağ kızağı tesisinin merkeze eklenmesinin ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç toplantıda ayrıca altyapıdaki gelişmeleri öne çıkararak, "Tüm kayak sevdalılarını Erciyes'imize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erciyes'in güvenli, uluslararası standartlarda bir merkez kimliğiyle tanındığını vurguladı ve yapılan çalışmaların gelinen noktayı gösterdiğini kaydetti.

Erciyes'in 12 aylık spor ve turizm vizyonu:

Erciyes'in sadece kış turizmiyle sınırlı kalmayıp yılın 12 ayı spor ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapma hedefi toplantıda öne çıktı. Bu vizyonun bir parçası olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bugüne kadar 50'den fazla takımı ağırladı; merkez yakın zamanda kazandırılan atletizm pistiyle spor altyapısını daha da güçlendirdi.

ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip olan Erciyes, teknik altyapısı, güvenlik standartları ve uluslararası organizasyonlarıyla Kayseri turizmine katkı sağlamayı sürdürecek. Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile sunum ekibi katıldı.

Belediye yetkilileri, hazırlıkların tamamlanmasıyla Erciyes'in hem ülke içinden hem de uluslararası düzeyde daha fazla ziyaretçi çekmesinin hedeflendiğini; güvenlik, işletme ve etkinlik programlarının bu doğrultuda planlandığını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE YENİ SEZON ÖNCESİ YÜRÜTÜLEN HAZIRLIKLARI VE 2027 YILI HEDEFLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.