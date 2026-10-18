Mavi liste ATSO'da çoğunluğu aldı, Bahar birlik çağrısı yaptı

Seçim sonuçları ve genel görünüm:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Berkay Bahar'ın mavi listesi meslek komitelerinin çoğunluğunu kazandı. Seçimler ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapıldı ve oy verme işlemleri sabah saat 09.30'da başladı.

Katılım ve oy süreci:

ATSO'nun yaklaşık 70 bin üyesi bulunuyor; yetki belgesi alan yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanması bekleniyordu. Seçimlerde toplam 49 meslek grubu için sandık kuruldu ve 297 meslek komitesi üyesi ile 124 meclis üyesi belirlenecek. Yarışta Berkay Bahar mavi, Davut Çetin kırmızı, Hatice Öz turuncu, Reşat Güney beyaz liste ile yer aldı; ayrıca bağımsız adaylar da yarıştı. Oy sayımı sonrası ilk sonuçlar mavi listenin komitelerde üstünlük sağladığını gösterdi.

Bahar'ın çağrısı ve teşekkürleri:

Seçimin ardından destekçilerine seslenen Bahar, sosyal medyada rakipleri üzecek paylaşımlar yapılmamasını istedi. Bahar, destekçilerine yönelik olarak şunları söyledi: 'Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir savaş vermedik, bir yarış verdik. Bunun adına hizmet yarışı diyelim.'

Bahar ayrıca adaylara ve ekiplerine teşekkür ederek, 'Dün akşam paylaştığımız son videoda da hepiniz biliyorsunuz, herkese başarılar diledim, emeklerine sağlık dedim. Bugün de tüm esnaf kardeşlerime, sevgili Davut Çetin’e, sevgili Hatice Öz’e, Reşat Güney’e ve burada bağımsız olarak seçime giren herkese emeklerine sağlık diyorum. Hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız' ifadelerini kullandı ve kavga yerine uzlaşma çağrısı yaptı.

Çalışma sürecinde emeği geçenlere ve ailelerine yönelik duygusal bir teşekkür de ileten Bahar, destekçilerine evlerine döndüklerinde eşlerinden helallik istemelerini, anne ve babalarının ellerinden öpmelerini ve hayır dualarını talep etmelerini istedi: 'Bu yol uzun ve meşakkatli. Çalışacağız, çok çalışacağız.' dedi.

Mavi listenin kazandığı meslek grupları:

Kesin olmayan sonuçlara göre mavi listenin kazandığı gruplar arasında hayvancılık ve hayvansal ürünler, madencilik, tarımsal ürünlerin ticareti, ekmek, un ve unlu mamuller, toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması, tekstil, orman ürünleri işlenmesi ve ticareti ile ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı. Ayrıca mavi liste metal, makine ve teknik imalatı; kuyumculuk, mücevher ve saat; ısıtma, soğutma, klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları; inşaat faaliyetleri; konut ve işyeri yapı kooperatifleri ve motorlu taşıtlar alım ve satımı gruplarında da üstünlük sağladı.

Diğer kazanan gruplar arasında taşımacılık; restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri; uzmanlaşmış destek hizmetleri ve sağlık hizmetleri bulunurken, 31'inci grup (inşaat malzemeleri) ile 46'ncı grup (taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) için ise eşitlik olduğu bildirildi.

Sonuçlar kesinleşinceye kadar oy sayımı ve itiraz süreçlerinin devam etmesi bekleniyor; ancak ilk tabloda mavi listenin birçok meslek grubunda üstünlük kurduğu görülüyor. Bahar'ın birlik ve hizmet vurgusu, önümüzdeki dönemde ATSO gündeminin uzlaşma ve çalışmaya kanalize edilmesi beklentisini güçlendiriyor.

ATSO’da komitelerin çoğunluğunu mavi liste kazandı