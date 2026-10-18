Çilek desteğiyle Alaçam’da kırsalda üretim büyüyor

Samsun Büyükşehir’in desteği büyüyor:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2025 ve 2026 yıllarında 56 üreticiye toplam 70 dekar alanda destek vererek kentte çilek üretiminin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Belediye, üreticilere fide, malç naylonu, damla sulama sistemi, gübre ve su deposu desteği sunuyor. Bu yardımlar, üretim alanlarının genişlemesine ve aile gelirlerine doğrudan yansıyor.

Memleketine dönen üreticinin tercihi:

Ramazan Büyüktanrıverdi (42), Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde 2 dönüm alanda çilek yetiştiriyor. Büyüktanrıverdi uzun yıllar Bursa'daki tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra belediyenin desteğini öğrenip geri dönme kararı aldı. "25 yıldır Bursa’daydım ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini duyunca memlekete dönme kararı aldım. Bu destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a çok teşekkür ediyorum. Şu anda 2 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Verim çok güzel" ifadelerini kullandı.

Ailenin geçimini sağlayan üretim:

Vicikler Mahallesi'nden İlhan Güngör (43), dört kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için çilek üretimine başladı. Başlangıçta bir dekarla kurduğu bahçeyi belediyenin desteğiyle 4 dönüme çıkardı. Güngör, "Dönüm başına 2-3 ton ürün alıyoruz" diyerek verimden memnuniyetini dile getirdi ve Alaçam çileğinin aromasına dikkat çekti: "Kırsalda bu destekler çok anlamlı. Alaçam çileğine ilgi de yoğun. Çünkü toprak yapısından çok güzel bir aroması var."

Hedefler: daha fazla üretim, daha güçlü tarım:

Halit Doğan, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla desteklerin süreceğini belirtti. "Samsun’umuzun bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, üreticilerimizin emeğini kazanca dönüştürmek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi. Başkan Doğan, Alaçam çileğinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak üreticilere teşekkür etti ve bol kazanç diledi.

SAMSUN'DA ÇİLEK ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR