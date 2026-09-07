Merz sarsıntıyı kabul etti: CDU'nun on yıllardaki en ağır yenilgisi, sonuçları olacak

Merz'in değerlendirmesi:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçiminde birinci çıkmasının ardından Berlin'de düzenlediği basın toplantısında sonuçların ülke ve parti düzeyinde şok etkisi yarattığını ifade etti. Merz, seçimin beklenmedik gelişmelere yol açtığını belirterek 'Hepimiz derin bir şoktayız' dedi ve bu tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Başbakan, seçmen tercihlerinin demokratik kurumları ve kuralları temelden sorgulayan partilere yöneldiğini söyleyerek bunun ulusal ölçekte etkiler doğuracağını belirtti. Merz, partisi için de ağır bir darbe olarak nitelendirdiği bu sonucun 'CDU'nun yıllardır, hatta on yıllardır yaşadığı en ağır seçim yenilgisi' olduğunu kaydetti.

Parti içi sorumluluk ve reform vurgusu:

Merz, seçim sonrası beklentilerin aksine istifa etmeyeceğini ilan etti ve reform sürecine bağlılığını sürdürme kararlılığını açıkladı. Koalisyon ortağı SPD ile birlikte reformların gerekçelerini daha iyi anlatacak yeni bir çerçeve oluşturma niyetinde olduğunu belirtti. 'Vazgeçmek benim için bir seçenek değil' sözleriyle kişisel sorumluluğunu öne çıkardı.

Başbakan, ülkenin geleceği ve gelecek kuşakların fırsatları gibi gerekçelere atıfta bulunarak bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve üzerine düşeni yapacağını söyledi. Önümüzdeki günler ve haftalarda parti içindeki sarsıntıya kişisel düzeyde yanıtlar vereceğini, reformları hem teknik hem de iletişim boyutunda yeniden şekillendireceklerini ekledi.

Seçim sonuçları ve partiler:

Dün yapılan Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların %43,8