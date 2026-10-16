MediaMarkt Türkiye Ankara Podium'da alışveriş deneyimini mağazada güçlendirdi

MediaMarkt Türkiye'nin Ankara Podium mağazası açıldı

Mağaza yatırımlarını sürdüren MediaMarkt Türkiye, İstanbul Koru Florya'daki açılışının hemen ardından Ankara Podium AVM'de yeni mağazasını hizmete açtı. Toplam bin 950 metrekarelik satış alanına sahip olan mağaza, farklı teknoloji kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere uçtan uca bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

mağaza özellikleri:

Yeni mağazada 27 kişilik uzman ekip görev yapıyor. Ziyaretçiler, mağaza içi deneyim, ürün sergilemesi ve danışmanlık hizmetleriyle hem fiziksel hem de dijital kanalları destekleyen bir alışveriş süreciyle karşılaşıyor. Mağaza düzeni, çeşitli teknoloji kategorilerinin bir arada keşfedilebilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

güven ve omnichannel yaklaşımı:

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, mağaza yatırımlarının amacını müşteriye her aşamada eşlik etmek olarak özetliyor. Acar, mağazalardan online kanallara ve MediaMarkt App'e uzanan bütünleşik yapının müşterilerin bilgiye, desteğe ve çözüme kolay erişimini sağladığına dikkat çekiyor. Güvenin, sunulan deneyimin her adımında şekillendiğini vurgulayan Acar, Deneyim Şampiyonluğu vizyonu doğrultusunda doğru tercihi yapmayı destekleyen ve müşteriye değer katan bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Marka, Ankara Podium AVM mağazasında açılışa özel kampanyalar düzenlediğini ve bu kampanyanın 18 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

MAĞAZA YATIRIMLARINI SÜRDÜREN MEDİAMARKT TÜRKİYE, İSTANBUL KORU FLORYA’NIN ARDINDAN ANKARA PODİUM AVM’DE DE YENİ BİR MAĞAZANIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.