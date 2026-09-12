mehmet fatih tançalan’ın eşine istanbul’da gözaltı

Gözaltı gelişmesi:

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, hafta sonu Van’da düzenlenen düğünün ardından İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan Öz'ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tançalan hakkında yürütülen soruşturma:

Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, aynı düğün sonrası Van’da gözaltına alınmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tançalan hakkında 25 suç kaydı tespit edildiği ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın ile mal varlığının kaynağının araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmanın bir ayağı olarak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) da devreye girmiş; düğünde takılan altınların ve tespit edilen mal varlığının kaynağına ilişkin inceleme yapılacağı öğrenilmişti.

Çağla Öz'ün işlemleri ve sevk süreci:

İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz'ün emniyetteki ifadesi ve mali işlemlerine ilişkin sorgusunun devam ettiği, işlemler tamamlandıktan sonra resmi prosedür gereği Van'a sevk edileceği kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceğini ve gelişmeler oldukça ek işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor; resmi makamların açıklamaları geldikçe süreç hakkında yeni bilgiler paylaşılacak.

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