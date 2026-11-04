Melikgazi’de çocuklar için uçan şemsiyeler sahnelenecek

Melikgazi Belediyesi, hafta sonu minik izleyiciler için sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bir etkinlik düzenliyor. Uçan Şemsiyeler adlı tiyatro oyunu, 08 Kasım Pazar günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Etkinlik detayları:

Oyun, iki ayrı seansta izlenebilecek: 13.00 ve 14.30. Etkinlik ücretsiz olup 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar katılabilecek. Gösteri, ailelerin ve çocukların hafta sonunu keyifli ve renkli anlarla geçirmesine fırsat tanıyacak.

Katılım ve amaç:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin hızla devam ettiğini vurguladı. Tiyatro, çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir yer tutuyor.

Rezervasyon yapmak isteyenler 05302539191 numaralı WhatsApp hattından başvuru yapabilir. Melikgazi Belediyesi, çocukları ve gençleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecektir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN SANAT VE EĞLENCEYLE DOLU BİR ETKİNLİK DÜZENLEYEREK ‘UÇAN ŞEMSİYELER’ TİYATRO OYUNUNU SAHNELEYECEK.