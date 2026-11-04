Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3890 +0,82%
Bist 11.475,36 +4,10%
Altın Gram 6.517,21 +2,85%
EUR/USD 1,1270 +0,70%
Brent Petrol 101,65 -1,88%
--°

Melikgazi’de çocuklar için uçan şemsiyeler sahnelenecek

Melikgazi Belediyesi, 8 Kasım Pazar günü ücretsiz 'Uçan Şemsiyeler' oyununu 13.00 ve 14.30 seanslarında 4 yaş ve üzeri çocuklara sunacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi’de çocuklar için uçan şemsiyeler sahnelenecek

Melikgazi’de çocuklar için uçan şemsiyeler sahnelenecek

Melikgazi Belediyesi, hafta sonu minik izleyiciler için sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bir etkinlik düzenliyor. Uçan Şemsiyeler adlı tiyatro oyunu, 08 Kasım Pazar günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Etkinlik detayları:

Oyun, iki ayrı seansta izlenebilecek: 13.00 ve 14.30. Etkinlik ücretsiz olup 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar katılabilecek. Gösteri, ailelerin ve çocukların hafta sonunu keyifli ve renkli anlarla geçirmesine fırsat tanıyacak.

Katılım ve amaç:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin hızla devam ettiğini vurguladı. Tiyatro, çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir yer tutuyor.

Rezervasyon yapmak isteyenler 05302539191 numaralı WhatsApp hattından başvuru yapabilir. Melikgazi Belediyesi, çocukları ve gençleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecektir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN SANAT VE EĞLENCEYLE DOLU BİR ETKİNLİK DÜZENLEYEREK...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN SANAT VE EĞLENCEYLE DOLU BİR ETKİNLİK DÜZENLEYEREK ‘UÇAN ŞEMSİYELER’ TİYATRO OYUNUNU SAHNELEYECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi
images

Çocukların kampanyası: Nazilli'de kan bağışı çağrısı sahneden yükseldi
images

Kazakistan'ın petrol rezervleri ve üretim planları 45 yıllık öngörüyle masada
images

Turgutlu meclisi kasımı 12 kararla kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı