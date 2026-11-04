Eğil'de miniklere pony atlarla buluşma: Pony Club tırı 9-10 kasım'da

Eğil'e Pony Club tırı geliyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çocuklar pony atlarla tanışma fırsatı bulacak. Pony Club tırı, 9-10 Kasım tarihlerinde ilçeye konuk olacak ve Eğil Belediyesi tarafından düzenleniyor. Etkinlikte minikler pony atlarla kısa turlar yapma ve atlarla vakit geçirme imkânı bulacak.

Etkinliğin amacı ve kapsamı:

Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara yönelik bu tür etkinlikleri hayata geçiriyor. Organizasyon, ilçedeki çocukların sosyal ve kültürel yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Etkinlik günlerinde ailelerin de çocuklarıyla birlikte katılabileceği, güvenli ve denetimli bir ortam sağlanacağı belirtiliyor. Detaylı program akışı ve uygulama saatleri Eğil Belediyesi tarafından duyurulacak.

Başkan Seydaoğlu'nun açıklamaları:

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu etkinlikle ilgili şunları söyledi: ‘’Göreve geldiğimiz ilk günden beri, çeşitli projeleri hayata geçirdik, yaşlılar ve gençler için çalışma gerçekleştirdik. Bu sefer de çocuklarımız için bir etkinlik düzenliyoruz. Pony Club tırı 9-10 Kasım arasında ilçemizde çocukların hizmetinde olacak. Minikler pony atlarla eğlenceli ve unutulmaz vakit geçireceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizde 7’den 70’e her vatandaşımız için çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

ÇOCUKLARIN PONY ATLARLA TANIŞARAK KEYİFLE VE UNUTULMAZ ANLAR YAŞAYACAĞI PONY CLUB TIRI, 9-10 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DİYARBAKIR’IN EĞİL İLÇESİNE GELECEK.