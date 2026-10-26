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Melikgazi'de Selçuklu mimarisi ve Türk-İslam sanatının izleri

Melikgazi Belediyesi Sanat Melikgazi'de düzenlediği söyleşi, seminer ve atölyelerle Selçuklu geometrisi ile Türk-İslam sanatını sanatseverlerle buluşturdu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Emre Koç

Melikgazi'de Selçuklu mimarisi ve Türk-İslam sanatının izleri

Etkinlikler ve katılımcılar:

Melikgazi Belediyesi, Dedeman Parkı içindeki Sanat Melikgazi mekanında hafta sonu boyunca süren söyleşi, seminer ve atölye programlarıyla vatandaşları bir araya getirdi. Kayseri'nin tarihî ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturan etkinlikler, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında, geleneksel Türk-İslam sanatları ve Selçuklu geometrisi gibi konuların hem teorik hem uygulamalı yönleri ele alındı. Katılımcılar, kent belleğini besleyen bu estetik ve teknik mirasın güncel yansımalarını tartışma fırsatı buldu.

Selçuklu geometrisi atölyesi:

Etkinlikler içinde öne çıkan oturumlardan biri, Öğretim Üyesi Serap Ekizler Sönmez ile gerçekleştirilen "Kayseri’de Selçuklu Geometrisinin İzinde" başlıklı söyleşi ve atölye çalışmasıydı. Söyleşide Kayseri'nin mimari mirası bağlamında Selçuklu desenlerinin estetik ve düzen anlayışı katılımcılarla paylaşıldı.

Söyleşinin ardından düzenlenen uygulamalı bölümde katılımcılar, edinilen teorik bilgileri pratiğe dökerek geometrinin sanata dönüşüm sürecini bizzat deneyimleme olanağı yakaladı. Atölye çalışması, katılımcılara hem teknik hem de tarihsel bir bakış sundu.

Çağdaş sanat ve Türk-İslam estetiği:

Etkinlik programında ayrıca Minyatür Sanatçısı Şule Bilge Özkeçeci tarafından sunulan "Sanatın Seyri, Çağdaş Sanat ve Türk-İslam Sanatı Semineri" yer aldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerde sanatın tarihi gelişimi, çağdaş akımlar ve Türk-İslam sanatının bugünkü yansımaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, seminerde farklı sanat anlayışlarını bir arada değerlendirme ve çağdaş-pratik bağlamında Türk-İslam estetiğinin nasıl konumlandığını gözlemleme imkânı buldu.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu programla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlçemiz; sanatı, sanatçısı, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Düzenlediğimiz bu nitelikli programlarda; kadim şehrimizin ruhunu yansıtan Selçuklu mimarisinden Türk-İslam sanatının derinliklerine kadar pek çok önemli konu ele alındı. Geçmişini bilerek geleceğe adım atmak önemli. Sanat ise bu köklü hafızayı geleceğe taşımadaki en güçlü köprüdür. Tarihi mirasın tam ortasında, son derece kıymetli bir ilçede yaşıyoruz ve bu zenginliğin sorumluluğunu taşıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak restorasyondan çevre güzelleştirmelerine kadar her alanda tarihimize, değerlerimize kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Programa katkı sunan ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum".

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ilgi ve talepleri doğrultusunda benzer nitelikli programları düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; DEDEMAN PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN SANAT MELİKGAZİ’DE VATANDAŞLARI...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; DEDEMAN PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN SANAT MELİKGAZİ’DE VATANDAŞLARI BİRBİRİNDEN RENKLİ VE NİTELİKLİ PROGRAMLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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