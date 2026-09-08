Melikgazi'de zabıta haftası sürprizle kutlandı

Melikgazi'de zabıta haftası programı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis Salonu Fuaye Alanı’nda düzenlenen özel programda belediye zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Başkanın mesajı:

Palancıoğlu, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için gece gündüz demeden çalışan zabıta personelinin anlamlı haftasını kutladı. Konuşmasında, fırınlarda, lokantalarda, pastanelerde hijyen ve gramaj denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz sözlerine yer vererek vatandaşların hakkını, hukukunu ve sağlığını korumanın en birincil görevleri olduğunu vurguladı.

Esnafın sorumluluklarının farkında olması gerektiğini belirten Başkan, sahada yürütülen denetimlerin standartlara uyum açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve omuz omuza vererek Melikgazi’ye yakışan hizmet anlayışını sürdüreceklerini söyledi. Özverili çalışmaları için zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Program sürprizi:

Etkinliğin en dikkat çeken anı, saha denetimlerinde zabıta ekiplerine eşlik edecek olan insansı robot MEGAnın tanıtımı oldu. MEGA, kendisi için özel bir gün olduğunu belirtti ve program katılımcılarıyla birlikte haftayı kutladı.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ZABITA HAFTASI VE ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MECLİS SALONU FUAYE ALANI’NDA DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMDA BELEDİYE ZABITA EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.