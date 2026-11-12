Osmangazi'de her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz dijital eğitim fırsatı

kursun yapısı ve hedefleri:

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların dijital dünyaya uyum sağlamalarını ve mesleki yetkinliklerini artırmalarını amaçlayan eğitim çalışmalarını OSMEK çatısı altında sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan bilgisayar işletmenliği kursları, farklı yaş gruplarından katılımcılara temel bilgisayar becerileri kazandırmayı ve iş hayatında avantaj sağlayacak yetkinlikler oluşturmayı hedefliyor.

Kurs programı 163 saatlik bir eğitim dizisini kapsıyor ve yaklaşık iki ay sürüyor. Eğitimler, bilgisayar kullanımının temel ilkelerinden başlayıp ofis programlarının etkin kullanımına kadar uzanıyor; özellikle Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarına odaklanılıyor. Bu içerik, hem günlük yaşamda hem de kamu ve özel sektördeki görevlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine hizmet ediyor.

eğitim kadrosu ve katılımcı profili:

Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve kurslar 12 yaşından 77 yaşına kadar geniş bir yaş aralığından kursiyeri kabul ediyor. Programın erişilebilir ve ücretsiz olması, özellikle ev hanımları, gençler ve maddi imkânları sınırlı vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

OSMEK Bilgisayar İşletmenliği Kursu Eğitmeni Meral Karadayı, eğitim programının içeriğine ilişkin olarak şunları ifade etti: "Kurslarımız 163 saatlik bir programdan oluşuyor ve yaklaşık iki ay sürüyor. 12 yaşından 77 yaşına kadar her yaştan kursiyerimizi kabul edebiliyoruz. Eğitimlerimizde Word, Excel ve PowerPoint programlarının kullanımını öğretiyoruz. Bilgisayar işletmenliği sertifikası, özellikle kamu personeli alımlarında ilgili kadroların başvuru şartları açısından önem taşıyor. Bunun yanı sıra memuriyette görevde yükselme süreçlerinde de ihtiyaç duyulabilen bir belge olması nedeniyle kurslarımıza ilgi oldukça yoğun".

kursiyerlerin görüşleri ve etkileri:

Kursiyerler, programın kişisel gelişim ve istihdam açısından sağladığı katkılardan memnuniyet duyuyor. 57 yaşındaki kursiyer Hatun Anapalı Demir deneyimini şöyle aktardı: "Bu yıl bilgisayar kursuna başladım. İlk zamanlarda benim için oldukça zordu. 57 yaşındayım ve gençlerle aynı ortamda öğrenmeye çalışırken zorlandım. Ancak zamanla kendimi geliştirdim, artık derslerden büyük keyif alıyorum. Bu kursların özellikle ev hanımları, gençler ve maddi imkanları kısıtlı vatandaşlar için çok büyük katkısı var. Dışarıda böyle bir eğitim almak herkes için mümkün değil. Burada kendimizi geliştirebileceğimiz çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum".

Bilgilerini tazelemek ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla kursa katıldığını belirten diğer bir kursiyer Bayram Derse ise, "İş hayatında ve özellikle kamu kurumlarında Word ve Excel programlarının kullanımı büyük önem taşıyor. Daha önce 2018 yılında bilgisayar işletmenliği sertifikası almıştım. Ancak zamanla bazı bilgilerimi unuttuğum için yeniden eğitim almak istedim. Word ve Excel oldukça kapsamlı programlar. Özellikle Excel, iş hayatında birçok işlemi kolaylaştırıyor. Bu kurs sayesinde bilgilerimi yenileme ve kendimi geliştirme fırsatı buluyorum. Bizlere bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediyenin ücretsiz ve erişilebilir eğitim yaklaşımı, katılımcıların dijital okuryazarlığını artırırken, alınan sertifikaların özellikle kamu personeli alımları ve görevde yükselme süreçleri açısından taşıdığı değer de kursların önemini pekiştiriyor. Osmangazi Belediyesi, OSMEK üzerinden sağlanan bu imkânlarla hayat boyu öğrenme anlayışını yerel düzeyde yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN DİJİTAL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMALARINI VE MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. OSMANGAZİ BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (OSMEK) BÜNYESİNDE BAŞLATILAN BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ EĞİTİMLERİ, FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN KATILIMCILARA TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE YENİ BECERİLER KAZANMA FIRSATI SUNUYOR.