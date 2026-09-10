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Melikgazi’den yeni eğitim yılına bakımlı ve hijyenik okullar hazırlığı

Melikgazi Belediyesi, yeni eğitim-öğretim öncesi okul bahçelerini, oyun sahalarını, sınıfları ve WC’leri temizleyip ilaçlayarak bakımlı ortam hazırladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi’den yeni eğitim yılına bakımlı ve hijyenik okullar hazırlığı

Melikgazi belediyesi okulları yeni döneme hazırladı:

Melikgazi Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine temiz ve düzenli bir çevrede başlaması amacıyla okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Çalışma yaz dönemi boyunca biriken tozlar ve çeşitli birikintilerin temizlenmesini içerdi.

yapılan çalışmalar:

Ekipler oyun sahalarında ve okul bahçelerinde kapsamlı süpürme işlemi gerçekleştirdi, uzayan ve kuruyan yabani otlar biçildi. Ayrıca sınıflarda ve WC'lerde ilaçlama yapılarak hijyen önlemleri alındı.

başkanın değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve bakımlı hale getirildiğini belirterek, "En çok okul yapan belediye olarak sadece yeni okullar yapmıyoruz. Okullarımızın bakım onarım, temizlik gibi çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, çalışmalar için emeği geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek eğitim camiasına, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı, sağlıklı ve hayırlı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE TEMİZ VE DÜZENLİ BİR ÇEVREDE...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE TEMİZ VE DÜZENLİ BİR ÇEVREDE BAŞLAMALARI AMACIYLA OKUL BAHÇELERİ VE ÇEVRESİNDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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