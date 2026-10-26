Memecik fest konserleri kötü hava nedeniyle ertelendi

Çine'de planlanan konserler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmedi, ertelendi

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Memecik Fest kapsamında yer alan konser programında değişikliğe gidildi. Organizasyon yetkilileri, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bazı etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Hangi konserler etkilendi:

Festival programına göre 26 Ekim Pazartesi akşamı Tuğçe Kandemir, 27 Ekim Salı günü ise Melek Mosso sahne alacaktı. Ancak her iki konser de hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Organizasyon, erteleme kararının katılımcı güvenliği gözetilerek alındığını belirtti.

Festival alanında hizmetler sürüyor:

Konserlerin ertelenmesine rağmen festival alanındaki stantlar ve lunapark hizmet vermeye devam edecek. Yeni konser tarihlerine ilişkin yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı; bilet ve program değişiklikleri hakkında bilgi paylaşılacağı ifade edildi.

Katılımcılardan resmi duyuruların takip edilmesi ve organizasyonun ileteceği güncellemelere göre hareket edilmesi istendi. Festival yetkilileri, hem sanatçı takvimine hem de güvenlik koşullarına uygun yeni tarihleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 4. MEMECİK FEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TUĞÇE KANDEMİR VE MELEK MOSSO KONSERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.