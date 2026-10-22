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Zülfü Livaneli'nin izleri Muğla'da: belgesel ve konser cumhuriyet coşkusunu taşıyacak

Nebil Özgentürk'ün belgeseli ve Ferhat Livaneli Orkestrası, 26 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Muğla'da Cumhuriyet'i sanatla kutlayacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zülfü Livaneli'nin izleri Muğla'da: belgesel ve konser cumhuriyet coşkusunu taşıyacak

Muğla'da sanatla anma: belgesel gösterimi ve konser

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yılı etkinlikleri kapsamında iki önemli programı aynı akşama taşıyor. Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Zülfü Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi belgeseli, sanatçının yaşamı ve Türkiye'nin yakın tarihine yaptığı tanıklık üzerinden izleyiciye sunulacak. Gösterim, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

belgeselin odağı:

Belgesel, Zülfü Livaneli'nin sanat yolculuğunu merkezine alırken, aynı zamanda dönemin toplumsal ve kültürel dönüşümlerine ışık tutuyor. Yapım, sanatçının eserleri ve yaşam öyküsü aracılığıyla Türkiye'nin belleğinde yer eden anlara ve toplumsal hafızanın nasıl şekillendiğine dair kesitler sunuyor. İzleyiciler, Livaneli'nin eserleri üzerinden geçen kuşakların birikimini ve ortak hatırlama pratiklerini görme fırsatı bulacak.

konser programı ve davet:

Belgesel gösteriminin ardından sahne alacak Ferhat Livaneli Orkestrası, Zülfü Livaneli'nin kuşaklar boyu hatırlanan eserlerini seslendirecek. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor ve tüm Muğla'lılara açık olarak duyuruldu. Belediye, programın Cumhuriyet'in kültürel mirasını ve müziğin kuşakları buluşturan gücünü öne çıkaracağını belirtiyor.

Katılımcılara, hem görsel-işitsel bir anlatıyla Livaneli'nin yaşamına tanıklık etme hem de konserle sanatın birleştirici etkisini deneyimleme imkânı sunulacak. Program, Cumhuriyet coşkusunu sanat ve müzikle yaşamak isteyenleri 26 Ekim akşamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ne davet ediyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA SANAT VE MÜZİK DOLU...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA SANAT VE MÜZİK DOLU ÖZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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