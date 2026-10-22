Her ziyaretçi bir ilmek: Isparta'da ziyaretçiler Türk bayrağı halısı dokuyor

ziyaretçiler 135 bin ilmeği birlikte atıyor:

Isparta Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ne kurulan özel tezgâh, müzeyi gezenlere halı dokuma deneyimi sunuyor. Ziyaretçiler tarafından ilmek ilmek dokunacak 1 x 1,5 metre boyutlarındaki Türk bayrağı motifli halı, toplam 135 bin ilmekten oluşacak.

Proje kapsamında şu ana kadar 5 binden fazla ilmek atıldı. Halı tamamlandığında katkı veren herkesin adıyla birlikte 2027 Uluslararası Gül ve Halı Festivalinde sergilenecek. Her ilmek atan ziyaretçinin bilgileri kayıt altına alınıyor.

amaç: halı kültürünü canlandırmak ve genç kuşaklara aktarmak:

Isparta Belediyesi, şehirdeki halı dokumacılığını yeniden canlandırmak ve bilgiyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla müzede birden çok tezgâh kurdu. Proje dört yıl önce Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenin talimatıyla başladı ve şu anda 5 atölyede 80 kişiyle üretim sürüyor.

Müze Halı İmalat Sorumlusu İhsan Akkuş, projenin yerli ve yabancı ziyaretçilerin katılımıyla geliştirildiğini aktardı. Akkuş, projenin teknik ayrıntılarına değinerek desen tasarımının 'Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olarak hazırlandığını belirtti ve iplerin 'bayrağı temsil eden şehitlerimizin kanları rengiyle boyandığını' söyledi. Akkuş, 'Bu halıyı biz dokumuyoruz. Sadece yardımcı oluyoruz. İlmek atmayı gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

ziyaretçi deneyimi ve eğitim boyutu:

Tezgâh, müzeyi gezenlere hem sergiyi görme hem de el becerisini deneyimleme fırsatı veriyor. Yerli turistlerin yanı sıra Japonya, Rusya, Amerika ve Avrupa'dan gelen ziyaretçiler de projeye katılıyor. Her katılımcı bir ilmek atarak hem üretime katkı sağlıyor hem de geleneksel bir zanaatın parçası oluyor.

Projeyle amaçlanan diğer bir hedef, çocukların el becerilerini geliştirmek. Bu kapsamda şehirdeki okullardan gruplar halinde gelen öğrenciler deneye dahil ediliyor; atılan her ilmek ileride sergilenecek çalışmanın toplumsal hafızaya dönüşmesine katkı verecek.

minik dokumacılardan izlenimler:

Zehra Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri de müzeyi ziyaret ederek Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı. Öğrencilerden İlbilge Sema Kayran, müzede halı ve kilimleri gördüklerini ve halıya ilmek atmanın keyifli olduğunu söyledi. Hale Korkmaz, 'Türk bayrağı halısına düğüm attık. Çok güzel oldu' dedi. Ömer Faruk Şenol ve Mehmet Aras Boz ise deneyimi heyecan verici bulduklarını anlattı.

Proje yetkilileri, halı tamamlandığında festivalde sergilenecek eserin hem estetik hem de sosyal bir belge olacağını, katkı veren herkesin adının izleyiciyle paylaşılmasının toplumda sahiplenmeyi güçlendireceğini vurguluyor.

Her ziyaretçi ilmek ilmek Türk bayrağı halısı dokuyor