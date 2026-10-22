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Dijital atölye Bilim Fabrikası çocuklara oyunla deneyim sunuyor

İş Bankası, Imona Technologies iş birliğiyle ücretsiz Bilim Fabrikası'nı başlattı; ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri oyun ve deneyle öğrenebilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dijital atölye Bilim Fabrikası çocuklara oyunla deneyim sunuyor

Dijital atölye Bilim Fabrikası çocuklara oyunla deneyim sunuyor

Türkiye İş Bankası, çocukların öğrenme ve keşfetme süreçlerini dijital araçlarla zenginleştirmek amacıyla ücretsiz bir platform olan Bilim Fabrikasını hayata geçirdi. Platform, Imona Technologies iş birliğiyle geliştirildi ve bilgiyi okumaya ek olarak deneyerek, uygulayarak ve eğitici oyunlardaki görevleri tamamlayarak öğrenme üzerine kurgulandı.

Nasıl çalışıyor:

Bilim Fabrikası, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik içerikler sunuyor. Platformda matematik, devre tasarımı, mantık&bulmaca, kimya, biyoloji ve tarım gibi temalarda oyunlar ve çevrimiçi deneyler yer alıyor. Çocuklar yaş gruplarına göre farklı seviyelerde görevleri tamamlıyor; tamamlanan görevlerle puan kazanılıyor, bu puanlar öğrencinin bulunduğu şehrin skorunu yükseltiyor ve çeşitli ödüller kazanma şansı doğuyor.

Türkiye çapında etkileşim ve rekabet:

Kayıt sırasında öğrenciler kendi şehirlerini seçebiliyor; böylece platform, ülkenin dört bir yanından akranlarıyla etkileşim kurulmasına olanak veriyor. Ortak öğrenme deneyimi ve turnuva atmosferi, katılımcılar arasında hem ilham hem de rekabet unsuru yaratıyor. Oyunlar ve deneyler aracılığıyla sağlanan puan sistemi, şehir bazlı sıralamalar ve ödüller platformun motivasyon mekanizmasını güçlendiriyor.

Öğretmenlere yönelik kaynaklar:

İçerikler, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yürütülen Öğretmen Ağı iş birliğiyle alınan öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda hazırlandı. Öğretmenler platformdaki deney, oyun ve etkileşimli içerikleri derslerinde kullanarak sınıf içi uygulamalarını zenginleştirebiliyor; bu sayede dijital materyaller doğrudan öğretim süreçlerine entegre edilebiliyor.

Bilim Fabrikası, çocukların merakını canlı tutmayı, uygulamalı öğrenme fırsatları sunmayı ve öğretmenlerin ders içeriklerini desteklemeyi hedefleyen bir dijital kaynak olarak konumlanıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ, ÖĞRENME VE KEŞFETME DENEYİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA...

TÜRKİYE İŞ BANKASI, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ, ÖĞRENME VE KEŞFETME DENEYİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMU BİLİM FABRİKASI’NI HAYATA GEÇİRDİ. İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PLATFORMDA EĞİTİCİ OYUNLAR VE ÇEVRİMİÇİ DENEYLER EĞLENCELİ ŞEKİLDE SUNULUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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