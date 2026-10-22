Darıca zeytin festivalinde Buray coşkusu

Buray’dan Darıca’da coşkulu konser:

Sevilen sanatçı Buray, Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Darıca Zeytin Festivali kapsamında sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz bir gece sundu. Etkinlik, Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi ve yalnızca Darıcalıları değil, çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri de ağırladı.

Festival alanında yoğun katılım:

Gecede festival alanını dolduran binlerce kişi, Buray’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Her yaştan müzikseverin ilgi gösterdiği konserde hareketli parçalar ve sahne performansı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Organizasyon boyunca alanın doluluğu ve coşku, festival atmosferini belirgin biçimde yükseltti.

Başkan Bıyık’tan birlik ve kültür vurgusu:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık de konseri izleyenler arasındaydı. Başkan Bıyık, etkinlik öncesi ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek festivalin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağladığını vurguladı. Bıyık, Darıca’yı altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de yaşanan bir kent haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Konser gecesi, hem sanatçıya duyulan ilginin hem de Darıcalıların kültür ve sanat etkinliklerine olan bağlılığının güçlü bir göstergesi oldu. Organizasyonun sonunda Başkan Bıyık, gecenin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara ve sahne performansıyla geceye renk katan Buray’a teşekkür etti.

Festival, yerel değerlerin yaşatılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik bir etkinlik olarak öne çıktı; programın ilerleyen günlerinde düzenlenecek diğer etkinliklerle beraber Darıca’nın kültürel takvimi zenginleşmeye devam edecek.

DARICA ZEYTİN FESTİVALİ’NDE SAHNE ALAN BURAY, BİNLERCE VATANDAŞA ŞARKILARIYLA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.