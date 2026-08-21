Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Menemen'de Bozalan inciri şenliğinde müzik ve tadım bir arada

23 Ağustos Pazar Menemen'de düzenlenecek 6'ncı Bozalan İncir Festivali, atölye, söyleşi ve konserlerle Bengü, Metin Şentürk ve Oğuz Görceğiz'i ağırlayacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Menemen'de Bozalan inciri şenliğinde müzik ve tadım bir arada

Menemen'de 6'ncı Bozalan İncir Festivali hazırlanıyor

Menemen'in yerel lezzetlerinden Bozalan inciri için düzenlenen 6'ncı Bozalan İncir Festivali, 23 Ağustos Pazar günü geniş bir programla kapılarını açacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde tadım stantlarından çocuk atölyelerine, söyleşilerden halk oyunlarına kadar çeşitli etkinlikler yer alacak.

gün boyu program:

Festival sabah saat 10.00'da ürün satış stantlarının açılmasıyla başlayacak. Ziyaretçiler Bozalan incirinin yanı sıra yerel üreticilerin sunduğu ürünleri deneyimleme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de çocuklar için planlanan atölyeler başlayacak ve miniklerin eğlencesi ön plana çıkacak.

Öğleden sonra saat 14.00'te tanınmış diyetisyen Hatice Nur Ege festival ziyaretçileriyle bir söyleşi gerçekleştirecek; doğru beslenmeye dair tavsiye ve pratik öneriler paylaşılacak. Ege'nin sunumunun ardından halk oyunları gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

ünlü konuklar ve kapanış:

Gün içindeki renkli etkinliklerin ardından saat 17.00'de festival korteji başlayacak. Günün finalinde ise sahne alan isimler katılımcılarla buluşacak; akşam konserlerinde Bengü, Metin Şentürk ve Oğuz Görceğiz en sevilen parçalarını Menemenliler ve festival ziyaretçileri için seslendirecek.

başkanın daveti:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan festival için geri sayımın başladığını belirterek vatandaşları davet etti. Başkan Pehlivan, "İlçemizin en önemli lezzetlerinden olan Bozalan İnciri, festival aracılığıyla da hem yerel üreticiyi desteklediğimiz hem de bizleri buluşturan çok kıymetli bir değere dönüştü. Gün boyunca Bozalan’da yaşanacak festival coşkusuna tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Satış stantlarından çocuk aktivitelerine, söyleşiden konserlere, halk oyunlarından çocuk atölyelerine ve akşam gerçekleştirilecek konserlerimize kadar hafızalara kazınacak bir program hazırladık. Hep birlikte yeni hatıralar biriktirmeyi istiyoruz" dedi.

Festival, Menemen'de Bozalan incirinin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflerken, ziyaretçilere bir günlük yoğun ve çeşitli bir kültür-sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

MENEMEN&#039;DE BOZALAN İNCİRİ İÇİN DÜZENLENEN 6’NCI BOZALAN İNCİR FESTİVALİ, BU YIL DA HAZIRLANAN...

MENEMEN'DE BOZALAN İNCİRİ İÇİN DÜZENLENEN 6’NCI BOZALAN İNCİR FESTİVALİ, BU YIL DA HAZIRLANAN FESTİVAL PROGRAMIYLA, ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATACAK. (MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN - SOLDA)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malazgirt 955'inci yıl dönümünde tarihi parkta kapsamlı hazırlıklar
images

Laodikeia antik tiyatrosunda Beethoven'ın 9. senfonisi seslenecek
images

Kitap, müzik ve doğa: Edremit fuarında dördüncü gün
images

Çivril'de en iyi elma üreticisi seçilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört gözaltı

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyor

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız