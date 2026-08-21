Menemen'de Bozalan inciri şenliğinde müzik ve tadım bir arada

Menemen'de 6'ncı Bozalan İncir Festivali hazırlanıyor

Menemen'in yerel lezzetlerinden Bozalan inciri için düzenlenen 6'ncı Bozalan İncir Festivali, 23 Ağustos Pazar günü geniş bir programla kapılarını açacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde tadım stantlarından çocuk atölyelerine, söyleşilerden halk oyunlarına kadar çeşitli etkinlikler yer alacak.

gün boyu program:

Festival sabah saat 10.00'da ürün satış stantlarının açılmasıyla başlayacak. Ziyaretçiler Bozalan incirinin yanı sıra yerel üreticilerin sunduğu ürünleri deneyimleme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de çocuklar için planlanan atölyeler başlayacak ve miniklerin eğlencesi ön plana çıkacak.

Öğleden sonra saat 14.00'te tanınmış diyetisyen Hatice Nur Ege festival ziyaretçileriyle bir söyleşi gerçekleştirecek; doğru beslenmeye dair tavsiye ve pratik öneriler paylaşılacak. Ege'nin sunumunun ardından halk oyunları gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

ünlü konuklar ve kapanış:

Gün içindeki renkli etkinliklerin ardından saat 17.00'de festival korteji başlayacak. Günün finalinde ise sahne alan isimler katılımcılarla buluşacak; akşam konserlerinde Bengü, Metin Şentürk ve Oğuz Görceğiz en sevilen parçalarını Menemenliler ve festival ziyaretçileri için seslendirecek.

başkanın daveti:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan festival için geri sayımın başladığını belirterek vatandaşları davet etti. Başkan Pehlivan, "İlçemizin en önemli lezzetlerinden olan Bozalan İnciri, festival aracılığıyla da hem yerel üreticiyi desteklediğimiz hem de bizleri buluşturan çok kıymetli bir değere dönüştü. Gün boyunca Bozalan’da yaşanacak festival coşkusuna tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Satış stantlarından çocuk aktivitelerine, söyleşiden konserlere, halk oyunlarından çocuk atölyelerine ve akşam gerçekleştirilecek konserlerimize kadar hafızalara kazınacak bir program hazırladık. Hep birlikte yeni hatıralar biriktirmeyi istiyoruz" dedi.

Festival, Menemen'de Bozalan incirinin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflerken, ziyaretçilere bir günlük yoğun ve çeşitli bir kültür-sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

MENEMEN'DE BOZALAN İNCİRİ İÇİN DÜZENLENEN 6’NCI BOZALAN İNCİR FESTİVALİ, BU YIL DA HAZIRLANAN FESTİVAL PROGRAMIYLA, ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATACAK. (MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN - SOLDA)