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Menopoz yönetiminde öncelik kişiye özel değerlendirmeye verilmeli

Erzurum Şehir Hastanesi uzmanları, menopozun doğal bir süreç olduğunu vurgulayarak yaş, tıbbi öykü ve risklere göre kişiselleştirilmiş tedavi öneriyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Menopoz yönetiminde öncelik kişiye özel değerlendirmeye verilmeli

Menopoz doğal ama yönetimi kişiye özel olmalı

Erzurum Şehir Hastanesi, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında yaptığı bilgilendirmede menopozun kadın yaşamında doğal bir evre olduğunu hatırlattı ve tedavide kişiselleştirilmiş yaklaşımların önemine dikkat çekti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet Çınar, menopoza giren milyonlarca kadının yaşayabileceği yakınmalar ve uzun dönem riskler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Belirtiler ve uzun dönem riskler:

Dr. Çınar, menopozun genellikle 45-55 yaşları arasında başladığını ve östrojen düzeyindeki azalma ile birlikte sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku problemleri, duygu durum değişiklikleri, vajinal kuruluk ile kas-eklem ağrıları gibi şikâyetlerin ortaya çıktığını söyledi. Uzun vadede ise kemik sağlığı ve kalp-damar sistemi açısından korunmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tedavi seçimi nasıl yapılmalı:

Uzman, menopoz yönetiminde "herkese aynı tedavi" anlayışının yerini aldığını belirterek şunları ifade etti: "Menopozal hormon tedavisi, uygun hastalarda belirtilerin giderilmesinde en etkili seçeneklerden biridir. Ancak bu tedavi her kadın için uygun değildir." Tedavi kararının; hastanın yaşı, menopoza giriş süresi, rahminin bulunup bulunmaması, kişisel ve ailesel tıbbi öyküsü ile meme kanseri, kalp-damar hastalıkları ve pıhtılaşma riskleri dikkate alınarak verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca yaşam tarzı düzenlemeleri ve hormonal olmayan tedavi seçeneklerinin de mevcut olduğu belirtildi.

Dr. Çınar, hastaların yakınmalarının kabullenilmek zorunda olmadığını, uygun değerlendirme sonrası yaşam kalitesini artıracak çözümler bulunduğunu söyledi ve "Menopoz bir hastalık değildir." ifadesine yer verdi.

Hastane hizmetleri ve çağrı:

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ise hastane olarak kadın sağlığının her aşamasında nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti. Fakirullahoğlu, gelişmiş tıbbi altyapı ve uzman kadro ile menopoz dönemindeki kadınlara modern ve güvenilir hizmet sağlandığını vurgulayarak tüm kadınları süreç hakkında bilinçlenmek ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek için uzman hekimlere başvurmaya davet etti.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. AHMET ÇINAR

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. AHMET ÇINAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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