Yerköy-Kayseri hattıyla Ankara-Kayseri yolculuğu 1 saat 45 dakikaya inecek

Yerköy-Kayseri projesinde son durum:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerleme %50'yi aştı. Proje, toplam 142 kilometre uzunluğunda; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak saatte 250 kilometre hız hedefiyle inşa ediliyor. Bakan Uraloğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki demiryolu yolculuk süresinin 1 saat 45 dakika seviyesine ineceğini bildirdi.

hattın entegrasyonu ve ulaşım hedefleri:

Yerköy-Kayseri hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre edilecek ve böylece Kayseri yüksek hızlı tren ağına bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım seçeneği sunulması hedefleniyor. Bakanlık, hattın aynı zamanda bölgesel ve uluslararası lojistik koridorlarına katkı sağlayacağına dikkat çekiyor; hattın Orta Koridor üzerinde yer alması, Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecek.

istasyonlar, yolcu ve yük beklentileri:

Hattın güzergahında toplam 5 istasyon planlanıyor. Hattın Yerköy'den başlayıp Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşması öngörülüyor. Bakanlık, hattın yıllık taşıma kapasitesi için 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük tahmininde bulundu; bu verilerin şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltması ve kuzey-güney demiryolu bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.

altyapı çalışmaları ve tünel-köprü inşaatı:

Hat boyunca inşa edilecek yapılar arasında toplam 15 tünel (17 bin 329 metre uzunluğunda) ve 27 köprü (6 bin 608 metre uzunluğunda) bulunuyor. Proje kapsamında T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı işleri tamamlandı; T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatları bitirildi. Ayrıca, 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımı tamamlandı.

Çalışmaların diğer safhalarında ise betonarme işleri sürüyor: şu anda 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçit üzerinde betonarme imalatları devam ediyor. Tünel kazıları ve köprü yapım çalışmaları da program dahilinde ilerletiliyor; Bakanlık, projedeki çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

YERKÖY-KAYSERİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ'NDE FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 50'Yİ AŞTI