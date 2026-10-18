Menopoza hazırlık: yaşam tarzı değişiklikleri erken süreci yavaşlatabilir

Menopoz nedir ve Türkiye’deki durum:

Menopoz, kadınların üreme döneminin doğal olarak sona erdiği geçiş dönemidir. Genellikle 45-55 yaşları arasında görülürken, dünya ortalaması yaklaşık 51 iken Türkiye’de bu değerlerin 46-48 bandında seyrettiği izlenmektedir. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Erol, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada yaşam tarzı faktörlerinin erken menopoza girişte belirleyici rol oynayabildiğini belirtti.

Yaşam tarzı ve erken menopoza etkisi:

Genetik etkenler menopoz zamanlamasında en güçlü belirleyicidir; ancak günlük alışkanlıklar riski değiştirebilir. Prof. Dr. Onur Erol, sigara, obezite ve hareketsiz yaşamın erken menopoz riskini artırdığını vurguladı. Ayrıca aşırı alkol tüketimi yine olumsuz etkiler arasında sayılmaktadır. Buna karşılık antioksidan ve omega-3 açısından zengin beslenme, düzenli fiziksel aktivite, etkin stres yönetimi ve doğum sonrası düzenli emzirmenin koruyucu etkileri olabileceği ifade edildi.

Uzmanın ifadesiyle, "Güvenli bir 'geciktirme' yöntemi mevcut değildir"; rapamycin, over dokusu dondurma/yeniden yerleştirme gibi deneysel yaklaşımlar araştırılmakta olsa da henüz klinik olarak kanıtlanmış ve güvenli bir yöntem bulunmamaktadır. Hormon tedavileri şikayetleri hafifletir fakat menopozu geciktirmez.

Tıbbi yaklaşımlar ve yeni ilaç seçenekleri:

Menopozal şikayetlerin yönetiminde en etkili yöntem olarak menopozal hormon tedavisi (MHT) öne çıkıyor. Prof. Dr. Erol, özellikle sıcak basması ve gece terlemesi gibi yakınmalarda hormon tedavisinin güçlü etki gösterdiğini; 60 yaşından önce veya menopozun ilk 10 yılı içinde başlandığında faydanın genellikle risklerden ağır bastığını belirtti. Günümüzde ciltten emilen formlar ve düşük doz uygulamalar tercih edilmektedir. Bu tedavi aynı zamanda kemik kaybını yavaşlatmaya, vajinal kuruluğu azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Hormon tedavisi kullanamayan veya tercih etmeyenler için de seçenekler mevcuttur. Beyindeki sıcaklık kontrol merkezini hedef alan fezolinetant ve elinzanetant gibi yeni jenerasyon ilaçlar sıcak basmalarını azaltabilir. Bazı antidepresanlar, gabapentin grubu ilaçlar ve bilişsel davranışçı terapi de semptomların hafiflemesinde etkili olabilmektedir. Vajinal kuruluk ve idrar yolu şikayetleri için lokal östrojen kremleri veya hormon içermeyen nemlendiriciler önerilir. Her tedavi, bireyin meme kanseri öyküsü veya damar tıkanıklığı riski gibi durumları göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş planlama gerektirir.

Alternatif yaklaşımlar ve günlük öneriler:

Bilimsel kanıtlar hormon tedavisinin etkililiğini daha güçlü gösterse de, bazı kadınlar bitkisel takviyeler ve yaşam biçimi uygulamalarından fayda gördüğünü bildiriyor. Prof. Dr. Erol, soya ürünleri ve keten tohumu gibi takviyelerin bazı kişilerde hafif rahatlama sağlayabileceğini, ancak kalite ve ilaç etkileşimleri nedeniyle doktor kontrolünde kullanılmaları gerektiğini söyledi. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve akupunktur özellikle sıcak basması, uyku sorunları ve stres yönetiminde destek olabiliyor. Omega-3, D vitamini, magnezyum ve B grubu vitaminler eksiklik durumunda semptomları hafifletebiliyor; buna karşın biyoeşdeğer ürünlere karşı dikkatli yaklaşmak gerekiyor.

Pratik olarak uygulanabilecek öneriler şöyle sıralanabilir: Akdeniz tipi diyet uygulamak; kafein, baharatlı ve çok sıcak yiyeceklerden kaçınmak; haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak ve kas-kemik sağlığı için haftada 2-3 direnç antrenmanı eklemek; uyku hijyenine dikkat etmek; stres yönetimi teknikleri uygulamak; sigarayı bırakmak; kalsiyum ve D vitamini ihtiyacını karşılamak; tansiyon ve kolesterolü düzenli takip etmek; vajinal kuruluk için düzenli nemlendirici veya lokal tedaviler kullanmak. Adet düzensizliği, şiddetli sıcak basmaları veya ruh hali değişimleri gözlendiğinde jinekologa başvurmak önemlidir.

Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesinde AMH ve FSH testleri fayda sağlayabilir; bu testler, özellikle erken dönemde farkındalık ve yönlendirme açısından yardımcı olabilir. Sonuç olarak, menopoz bir hastalık değil doğal bir süreçtir; erken farkındalık, kişiselleştirilmiş tıbbi yaklaşımlar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla şikayetler büyük ölçüde yönetilebilir.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. ONUR EROL,