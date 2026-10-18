Vali Varol Atça’nın Paris modeli şehir dokusunu yerinde inceledi

Vali Varol Atça ziyaretinde mahalle dokusunu inceledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında, kendine özgü planıyla öne çıkan Atça Mahallesini ziyaret etti. Yerleşimin, dünyadaki sayılı örnekler arasında gösterilen ve halk arasında Paris Modeli olarak anılan düzenlemeye sahip olduğu vurgulandı.

Paris modelinin yerel yansımaları:

Vali Varol, özellikle Atça Parkının merkez alındığı ve caddelerin bu noktadan farklı yönlere doğru yayıldığı planın orijinalini inceledi. Heyet, planın Etoile Meydanından esinlenilerek hazırlandığını ve bu geometrik yerleşimin mahalle cadde düzeni ile tarihî şehir dokusu üzerindeki etkilerini dinledi.

Belediye ziyareti ve esnaf buluşması:

Program kapsamında Sultanhisar Belediyesini de ziyaret eden Vali Varol, mahalledeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerlerini gezdi. Vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Varol, Aydın’ın üretim ve ticaret hayatına katkı sağlayan esnaf için hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret, Atça’nın şehircilik anlamında dikkat çeken özelliklerinin yerinde görülmesi ve yerel aktörlerle doğrudan iletişim kurulması açısından değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SULTANHİSAR İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR KAPSAMINDA, KENDİNE ÖZGÜ ŞEHİR PLANIYLA DİKKAT ÇEKEN ATÇA MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ. DÜNYADAKİ SAYILI IŞINSAL ŞEHİR PLANLAMA ÖRNEKLERİ ARASINDA GÖSTERİLEN VE "PARİS MODELİ" OLARAK BİLİNEN YERLEŞİM DÜZENİYLE ÖNE ÇIKAN ATÇA'DA İNCELEMELERDE BULUNAN VALİ VAROL, MAHALLENİN TARİHİ ŞEHİR DOKUSU HAKKINDA BİLGİ ALDI.